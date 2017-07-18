Порошенко вспомнил о похоронах из-за Малороссии

Появление Малороссии было неизбежно. Создание нового государства на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик позволит его жителям избежать войны, считают в Госдуме.

Власти в Киеве не намерены решать затянувшийся конфликт на юго-востоке Украины. Однако люди не могут постоянно жить в состоянии войны, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Создание такого государства возможно и, наверное, даже неизбежно – судя по тому, что происходит на Украине. Власть, вместо того чтобы решать вопрос, все туже и туже затягивает петлю боевых действий. А народ не может все время жить в войне – нужно что-то делать", – цитирует Калашникова РИА Новости.

По его словам, решение руководства самопровозглашенных народных республик не стало неожиданностью. Этот вариант рассматривался как Донецком, так и Луганском в Харькове, еще до начала боевых действий и создания ДНР и ЛНР.

А вот бывшего депутата Верховной рады Украины, спикера парламента Новороссии Олега Царева заявление Александра Захарченко удивило. "Во-первых, Захарченко должен был согласовать это с парламентом республики. Во-вторых, с Луганской народной республикой. Но никаких заявлений от Игоря Плотницкого нет. Хотя они должны были бы вместе об этом объявлять. Все это выглядит странно", – цитирует Царева Lenta.ru.

Отреагировал на прозвучавшие из Донецка заявления и президент Украины. Петр Порошенко был краток: по его словам, "Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом". Он уверен, что проект Новороссия "был похоронен".

Напомним, 18 июля глава ДНР Александр Захарченко заявил о создании нового государства Малороссии – вместо Украины, "показавшей свою несостоятельность". "Киевский режим не в состоянии остановить гражданскую войну… предлагаем учредить государство Малороссия", – сказал Захарченко. Он добавил, что на переходный трехлетний период на территории нового государства будет действовать режим ЧП. Захарченко уверен, что это поможет остановить конфликт в Донбассе.

Как сообщается, Малороссия будет федеративным государством с широкой автономией. Столицей станет Донецк, Киев получит статус историко-культурного центра. Государственный флаг – стяг Богдана Хмельницкого. В ведении центральных властей останутся вопросы бюджета, армии и спецслужб.

В конституции Малороссии будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с Россией. "Курс на присоединение к Союзному государству России и Белоруссии при сохранении независимости и суверенитета. Сохранение безвиза в случае согласия Евросоюза. Деолигархизация, в том числе на законодательном уровне", – заявил вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, передает РИА Новости. Основной закон будет вынесен на народный референдум.