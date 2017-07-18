ЛНР выставила Захарченко в неприглядном свете

Создание нового государства – Малороссии – прошло без участия представителей ЛНР. Вопрос с Луганском не согласовывали. При этом в самопровозглашенной республике сомневаются в целесообразности подобного шага.

Заседание представителей регионов Украины в Донецке проходило без делегатов Луганской народной республики. В Луганске, оказывается, даже не знали об этом мероприятии.

"Луганская Народная Республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", – цитирует председателя Народного совета самопровозглашенной ЛНР Владимира Дегтяренко "Луганский информационный центр".

По словам представителя ЛНР, подобные решения можно принимать только с учетом мнения народа. "Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет", – подчеркнул Дегтяренко. Тем не менее, по словам чиновника, ЛНР готова обсудить вопрос о создании Малороссии, если такие предложения поступят.

Без энтузиазма встретил новость о провозглашении Малороссии и бывший первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. Он назвал новую инициативу главы народной республики не очень понятной. "Я считаю это очень вредной и неправильной инициативой. Вредной в том смысле, что на самом деле ни к какой Малороссии мы никакого отношения не имеем", – заявил Пургин газете "Взгляд".

По словам Пургина, Донбасс занимает территорию, часть которой входила в Малороссию, часть в Слобожанщину. Впоследствии на этой территории появилась Донецко-Криворожская советская республика (ДКР), которая входила в состав РСФСР. "Парламент ДНР принимал правопреемственность от Донецко-Криворожской республики", – напомнил бывший вице-премьер.

Создание нового государства на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ослабит киевский режим в лице президента Украины Петра Порошенко, считают в Госдуме. "Конечно же, сейчас рупоры демократии завоют о проделках России. Но ведь ни для кого не секрет, что с 2014 года, невзирая ни на какие переговоры, у Порошенко чесались руки в отношении мятежных республик. Теперь президенту Украины остается лишь чесать затылок, потому что другая часть его тела уже поджаривается", - цитирует депутата Руслана Бальбека Lenta.ru.

Как писали Dni.Ru, 18 июля на заседании в Донецке, наряду с представителями Донбасса, создание нового государства поддержали представители Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Ровенской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Киевской областей, а также Киева.

Согласно конституционному акту Малороссии, столицей нового государства должен стать Донецк, тогда как Киев сохранит за собой статус историко-культурного центра. Флагом Малороссии станет стяг Богдана Хмельницкого.