Саакашвили призвал украинцев свергнуть Порошенко

Михаил Саакашвили, ставший лидером новой партии "Движение новых сил", публично призвал украинцев к мобилизации. По его словам, народ должен свергнуть президента-коррупционера, никчемное правительство и самый худший парламент.

"Нам необходимо создавать штабы совместных действий. Эти штабы должны немедленно заняться подготовкой массовой мирной осенней мобилизации с целью добиться принятия справедливого избирательного закона и полной перезагрузки Верховной рады", – по-русски обратился бывший грузинский президент к украинскому народу.

По мнению Михаила Саакашвили, существуют две совершенно разные Украины, и вторая – государство идеалистов. Страна, которая работает в постоянной надежде на лучшую жизнь, воюет и едва сводит концы с концами, отметил политик.

"Одна – зарабатывает на войне, на бедах богатеет. Вы работаете – они воруют. Вы нищаете – они жируют. Вы получаете похоронки – они получают чемоданы денег", – подчеркнул в своем обращении лидер "РНС" ("Рух нових сил", в переводе – "Движение новых сил").

Ранее Саакашвили указывал, что возглавляемая им партия, зарегистрированная Министерством юстиции Украины 28 февраля 2017 года, "будет чем-то вроде Партии регионов, но с европейской идеологией". Теперь бывший одесский губернатор и экс-президент Грузии напомнил украинцам: парламенту осталось работать два года, но депутаты будут стараться остаться в Раде и в следующем созыве.

"Последние сессии четко показали, что ничего полезного для страны они больше не сделают. Они могут принести лишь вред", – уверен Саакашвили.