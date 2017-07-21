Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган

Президент Украины Петр Порошенко и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Киеве. Примечательно, что во время официального визита произошло так много курьезных ситуаций, что встреча лидеров двух стран была больше похожа на балаган.

Неприятности у Петра Порошенко начались еще до начала переговорного процесса, сообщает местное издание "АСН". Александр Лукашенко нарушил допустимый "протокольный зазор" опоздания в 15 минут и приехал к зданию администрации президента не в заявленные 11:00, а в 11:40. Тем не менее, по данным украинских СМИ, украинский лидер встретил своего коллегу "при выходе из Mercedes, поздоровавшись за руку, а затем крепко обнял".

Отметим, что украинские службы безопасности были настолько обеспокоены потенциальной угрозой нападения, что они решили проверить территорию администрации президента на наличие взрывчатки. Прибывшие на место встречи президентов журналисты заметили, что охранники с металлоискателями тщательно обследовали близлежащие газоны.

Уже во время совместной пресс-конференции Лукашенко и Порошенко произошел еще один необычный случай. Обнаженная активистка группы Femen во время официального подписания соглашения о сотрудничестве Украины и Белоруссии выкрикнула из зала "Живэ Беларусь!". Вскоре охранники вывели ее из зала. Лидеры двух государств сделали вид, что они не заметили этот инцидент.

Голая женщина с криками «Жыве Беларусь!» выбежала во время совместного выступления Лукашенко и Порошенко в Киеве https://t.co/iR6dZGwY08 pic.twitter.com/mLpM52gmuW — Белорусские новости (@naviny) 21 июля 2017 г.

Впрочем, еще одно происшествие Порошенко и Лукашенко проигнорировать не удалось. Во время выступления белорусского президента упал в обморок 61-летний глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Вскоре его вынесли из зала, и глава государства смог продолжить свою речь, передает РИА Новости Украина.

Порошенко и Лукашенко пожали руку невидимкам друг у друга за спиной pic.twitter.com/1A353EgFkB — Glamour Gopnique �� (@kazz_by) 21 июля 2017 г.

Многие пользователи Сети отметили, что встреча президентов была больше похожа на цирковой номер, чем на официальное мероприятие. "На встрече Порошенко и Лукашенко человек потерял сознание. А это уже второй случай, когда люди видя Пороха теряют сознание", – с юмором отметил пользователь Серый Кардинал‏.

Хороший фотограф на вес золота.

Порошенко следит за "секретной российской базой ФСБ" pic.twitter.com/JyJOW4yQni — Актуальная политика (@Current_policy) 20 июля 2017 г.

В заключение отметим, что во время переговоров Украина и Белоруссия договорились обеспечить совместную гуманитарную помощь жителям Донбасса. "Мы хотели там работать без посредников и самым коротким путем, то есть через Украину, и попросили об этом Порошенко, если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", – заявил Александр Лукашенко.