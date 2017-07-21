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Политика

Встречу Порошенко и Лукашенко превратили в балаган

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: Николай Лазаренко/ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко и глава Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Киеве. Примечательно, что во время официального визита произошло так много курьезных ситуаций, что встреча лидеров двух стран была больше похожа на балаган.
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Неприятности у Петра Порошенко начались еще до начала переговорного процесса, сообщает местное издание "АСН". Александр Лукашенко нарушил допустимый "протокольный зазор" опоздания в 15 минут и приехал к зданию администрации президента не в заявленные 11:00, а в 11:40. Тем не менее, по данным украинских СМИ, украинский лидер встретил своего коллегу "при выходе из Mercedes, поздоровавшись за руку, а затем крепко обнял".

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Отметим, что украинские службы безопасности были настолько обеспокоены потенциальной угрозой нападения, что они решили проверить территорию администрации президента на наличие взрывчатки. Прибывшие на место встречи президентов журналисты заметили, что охранники с металлоискателями тщательно обследовали близлежащие газоны.

Уже во время совместной пресс-конференции Лукашенко и Порошенко произошел еще один необычный случай. Обнаженная активистка группы Femen во время официального подписания соглашения о сотрудничестве Украины и Белоруссии выкрикнула из зала "Живэ Беларусь!". Вскоре охранники вывели ее из зала. Лидеры двух государств сделали вид, что они не заметили этот инцидент.

Впрочем, еще одно происшествие Порошенко и Лукашенко проигнорировать не удалось. Во время выступления белорусского президента упал в обморок 61-летний глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко. Вскоре его вынесли из зала, и глава государства смог продолжить свою речь, передает РИА Новости Украина.

Многие пользователи Сети отметили, что встреча президентов была больше похожа на цирковой номер, чем на официальное мероприятие. "На встрече Порошенко и Лукашенко человек потерял сознание. А это уже второй случай, когда люди видя Пороха теряют сознание", – с юмором отметил пользователь Серый Кардинал‏.

В заключение отметим, что во время переговоров Украина и Белоруссия договорились обеспечить совместную гуманитарную помощь жителям Донбасса. "Мы хотели там работать без посредников и самым коротким путем, то есть через Украину, и попросили об этом Порошенко, если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе", – заявил Александр Лукашенко.

Автор: Константин Улюкаев21 июля 2017, 15:41

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