Украина внезапно испугалась воевать против Донбасса

При этом глава украинского военного ведомства выразил уверенность, что неподконтрольные Киеву в настоящий момент территории Донбасса рано или поздно вернутся в состав Украины.

В то же время глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий рассказал об условиях, при которых может произойти примирение Донбасса с Украиной. По его словам, главная проблема на пути к этому – нынешняя власть в Киеве. "Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время", – сказал политик.

По его словам, примирение станет возможным, когда Украина признает все свои ошибки и преступлению. "Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", – подчеркнул руководитель непризнанной республики.

