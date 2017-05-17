Украина внезапно испугалась воевать против Донбасса

Украина не намерена возвращать Донецк и Луганск под свой контроль силой. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в эфире немецкого телеканала Deutsche Welle.

При этом глава украинского военного ведомства выразил уверенность, что неподконтрольные Киеву в настоящий момент территории Донбасса рано или поздно вернутся в состав Украины.

В то же время глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий рассказал об условиях, при которых может произойти примирение Донбасса с Украиной. По его словам, главная проблема на пути к этому – нынешняя власть в Киеве. "Неонацистский режим – это не вся Украина, не весь народ. Мы понимаем, что там есть здоровые силы, которые не просто поддерживают нас, а будут нас встречать, когда придет время", – сказал политик.

По его словам, примирение станет возможным, когда Украина признает все свои ошибки и преступлению. "Рано или поздно мы их простим, но после покаяния", – подчеркнул руководитель непризнанной республики.

DW exclusive: The Minsk agreement is the "only alternative" to fighting in Donbass, Ukraine's defense minister says https://t.co/fdO1fQOMTm pic.twitter.com/chGcbU8fyg — dwnews (@dwnews) 17 мая 2017 г.

Стоит отметить, что "мирный" тон Полторака сильно контрастирует с недавними воинственными и агрессивными заявлениями других украинских официальных лиц. Так, в начале этого года глава МВД Арсен Аваков заявил, что Киев уже в этом году возьмет под контроль границу между самопровозглашенными республиками Донбасса и Россией. "Государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям", – сказал он на встрече с пограничниками.

В Донбассе не стали медлить с ответом нахальному и самоуверенному министру. Так, председатель Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в случае новой агрессию, украинскую армию ждут новые крупные поражения и большие потери. "Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал политик.

Глава МВД Украины Арсен Аваков призвал пограничников готовиться на Донбассе к попаданию в 2017 году в новые котлы — AMV (@Mr_AMV) 17 января 2017 г.

Напомним, что по условиям подписанных в 2015 году минских соглашений Киев может восстановить контроль над границей только после проведения согласованной с Донбассом конституционной реформы по децентрализации страны, местных выборов в ДНР и ЛНР и прекращения вооруженного конфликта. Тем не менее ни одно из этих условий Украина пока не выполнила.

Между тем Киев в декабре прошлого года предпринял попытку наступления на Светлодарской дуге в районе города Дебальцево. Украинские войска понесли большие потери и вынуждены были отойти на исходные позиции.

Между тем на линии соприкосновения украинская армия продолжала нарушать мирные договоренности, обстреливая позиции ополченцев из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Обстрелу подверглись и некоторые населенные пункты региона.

