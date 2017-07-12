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Политика

Раскрыты детали секретного доклада по Донбассу

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Ermochenko
Донбасс обречен на экологическую катастрофу. Так комментируют политики в Киеве секретный доклад украинской академии наук, авторы которого исследовали ситуацию на юго-востоке страны. В то же время эксперты в Донецке заявляют, что для предотвращения локального апокалипсиса надо просто прекратить артобстрелы региона.
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Повсеместный подъем грязных шахтных вод на поверхность грозит серьезными последствиями для Ростовской области, где этой водой поливают поля, и для Азовского моря, утверждают авторы доклада под названием "Донбасс: трансграничные техногенные и экологические риски".

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Исследования резервных подземных источников воды проводила осенью прошлого года на контролируемой Украиной территории Донбасса группа доктора технических наук Евгения Яковлева. В ДНР такие же замеры провели специалисты ГК "Вода Донбасса". Ученые пришли к заключению, что 88% водных запасов в регионе стали непригодны для питья. По их мнению, это происходит из-за подъема вод, которые перестали откачивать и очищать в разбитых, закрытых или обесточенных конфликтом шахтах.

Это именно тот доклад, на который ссылался несколькими днями ранее замминистра по вопросам неподконтрольных Киеву территорий. Георгий Тука заявил о неизбежности экологической катастрофы: по его словам, Донбасс якобы "обречен максимум в течение десяти лет". И пришел к оригинальному выводу: регион "надо освобождать от людей".

Журналисты "Московского Комсомольца", в чьи руки попал "секретный" доклад, отправились за разъяснениями в Донецк, в самый авторитетный во времена СССР академический Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского дела (РАНИМИ). Его эксперты рассказали , что из одного шахтного ствола добывают в среднем 400 тысяч тонн угля, но при этом в движение приходит около миллиарда тонн породы вокруг. За все 200 лет работы шахт Донбасса из недр достали около 11,5 миллиарда тонн. Так что техногенные риски, конечно, есть.

Существуют и дополнительные опасные факторы. Так, в 1979 году на шахте "Юнком" под Енакиевом под землей взорвали атомную бомбу на 20 килотонн, и с тех пор там, на объекте "Клюваж", захоронена бетонная капсула с водой с цезием и стронцием. В Горловке, на бывшем казенном химическом заводе, – огромные залежи опасных отходов, в Никитовке — заброшенный ртутный рудник. Донецкие специалисты держат ситуацию под контролем. В то же время катастрофа гарантирована, если в любой из этих объектов попадет снаряд. Так что самый научный подход к проблеме, который может продемонстрировать Киев, – прекратить обстрелы городов и сел ДНР.

Автор: Андрей Евлампиев12 июля 2017, 11:23

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