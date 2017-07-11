Почему Запад прощает "сукиного сына" Порошенко

Европейские лидеры признают, что Незалежная не выполняет минские соглашения, но ничего не предпринимают в отношении Петра Порошенко. "Украинский костер" выгоден Западу – так что Киев не особо рискует навлечь на себя гнев покровителей, говорят эксперты.

Конечно, западные кураторы будут терпеть выходки Порошенко до определенного предела. Окрик последует, возможно, если на Украине вспыхнет поголовная резня. Либо Киев станет выкачивать такое количество денег на свое содержание, что Запад просто не в состоянии окажется все это дело оплачивать, отмечают политологи.

"Порошенко, конечно, сукин сын. Но он их сукин сын. Своему позволено если не все, то очень многое. Поэтому там будут закрывать глаза почти на все, что делает украинское руководство. И не только руководство, а и всякие нацистские батальоны, которые Порошенко толком и не контролирует даже. Потому что задача Запада – оторвать Украину от России. И чем глубже этот клин, тем для Запада лучше. Но это задача максимум", – отмечает эксперт Российского совета по международным делам Вадим Трухачев.

По словам политолога, если даже в результате этих игр Украина развалится и ее юго-восточная часть уйдет в сторону России, кураторы особо переживать не будут: их удовлетворит и половинный результат. А Украину и ее граждан Западу не жалко – это, с его точки зрения, расходный материал.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков изложил свой вывод по итогам встречи в Гамбурге, на полях саммита G20, трех лидеров "нормандской четверки" – Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Запад признает, что Киев нарушает минские договоренности, подчеркнул Песков. "Все трое сходятся во мнении, что абсолютно недопустима та ситуация, в которой мы находимся. Минские соглашения не выполняются, во многом не выполняются Киевом, особенно политическая часть", – цитирует пресс-секретаря президента России "Свободная пресса".

По словам Пескова, в тексте минских договоренностей содержится перечень шагов, которые должна выполнять в политическом плане Украина. И никому не приходит в голову оспаривать тот факт, что Киев этого не делает.

Путин,Меркель и Макрон завтракают на G-20 без украинской буфетчицы #Порошенко,и обсуждают ситуацию на Украине... pic.twitter.com/58FWkj90PI — ЗЛОЙ КОЛОРАД (@abatsia) 8 июля 2017 г.

Но посмеет ли Запад публично, а не в беседе "на троих", возложить ответственность за срыв мирного процесса в Донбассе на украинское руководство?

Скорее всего, нет, считает замдиректора Центра стран СНГ Института Европы РАН, доктор политических наук Алексей Гусев. "Нужно понимать, что европейские лидеры в значительной степени аффилированы с Соединенными Штатами. Там собран такой компромат на Меркель, что она просто вынуждена идти в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона", – отмечает эксперт. Макрон же, по его словам, вообще ставленник Ротшильдов – как и нынешний глава Белого дома. Сам же Трамп, к сожалению, человек непоследовательный – и может снова изменить свою позицию.