Киев снова признался во вранье

Украина в очередной раз расписалась в том, что обманывала мировое сообщество, многократно повторяя мантру о присутствии российских войск в Донбассе. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Георгий Тука заявил, что у Киева нет юридических доказательств на этот счет.

Тука рассказал, что, несмотря на все старания, Киев не может юридически доказать присутствие в Донбассе регулярной российской армии. "Мы можем рвать на себе по сто вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им", – сказал чиновник в интервью изданию "Апостроф".

Напомним, что в 2015 году начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что его армия не ведет боев с российскими военными подразделениями. Эти слова еще тогда опровергли предыдущие заявления украинских властей о том, что тысячи российских солдат принимают участие в боевых действиях на юго-востоке страны.

Украинские политики время от времени обвиняют российские власти во вмешательстве во внутренние дела страны через присутствие вооруженных российских формирований на юго-востоке Украины. Москва не раз заявляла, что российские военные не участвуют в боевых действиях в Донбассе.

Между тем прилетевший накануне в Киев сразу же после саммита G20 госсекретарь США Рекс Тиллерсон отчитал Петра Порошенко за отсутствие прогресса в реализации минских соглашений. Глава американской дипломатии подчеркнул – Вашингтон крайне разочарован в том, что Украина практически не способствует разрешению конфликта в Донбассе.

"Именно поэтому мы назначили специального представителя для того, чтобы обратить на этот вопрос внимание", – отметил Тиллерсон.

Тема урегулирования ситуации на Украине обсуждалась 7 июля в Гамбурге на первой в истории встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Как рассказал по ее окончании глава МИД России Сергей Лавров, нормандский формат останется неизменным, но при этом в США появится спецпредставитель по Украине, который в ближайшее время посетит Москву и встретится с российскими дипломатами.