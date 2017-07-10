Трамп изменился после встречи с Путиным

Ну вот и встретились президенты, Путин с Трампом. Весь мир замер в ожидании этого исторического события. Свидание лидеров двух крупнейших держав мира продлилось вместо запланированных американцами 30 минут более двух часов. Американская команда даже подсылала к встречающимся законную супругу Дональда Меланью, но ничто не смогло прервать персональную "прямую линию". Вопросов накопилось много, как Путин потом пояснил прессе. И вообще, от нас еще никто так просто не уходил.

Порошенко мы явно переплюнули — встреча получилась долгая, "сидячая" и возможно даже результативная. Правда результатов пока еще никто толком не знает. Но обрывки сведений неумолимо просачиваются – по Северной Корее, как и ожидалось, договориться не удалось. По Украине вообще хорошо если хотя бы удалось понять, чего желает американская сторона. Зато по Сирии прямо прорыв – вместо регулярных бомбежек войск Асада США соглашаются оставить его на месте и даже организовать там перемирие и "зоны безопасности", о которых говорила еще старушка Клинтон.

То есть до войны не дойдет, драки тоже не вышло, и, по словам Тиллерсона, между лидерами возникла "химия", взаимопонимание и все такое. Прямо нельзя было быстро расстаться. Чем-то это все напоминало встречу братьев-близнецов Грю и Дрю из третьей части мультипликационной киноэпопеи "Гадкий Я". Начинающий злодей Дрю, весь в белом и с шикарным золотым чубом, напоминал Трампа даже внешне, и просил более опытного злодея Грю, черного и лысого, научить его всяким злодействам. Так и тут — Дональд конечно нанес ракетный удар по сирийской базе по просьбе дочки Иванки, пожалевшей бедных отравленных деток и отправил аж три авианосных эскадры к берегам Кореи, чтобы остановить негодяя Кима, решившего угрожать миру, но чувствовал, что чего-то ему не хватает. Может Путин подскажет как управляться всем этим хозяйством? Они конечно конкуренты, но все равно пусть объяснит, что сначала, а что потом. А то Тиллерсон только читает нотации и вообще зануда. Вот и приходится пока все экспромтом и методом тыка.

А по таинственной стране Украине решили организовать отдельный дипломатический канал между РФ и США. Пока что на основе "минских договоренностей", "нормандского формата" и прочего старого багажа, в ожидании новых предложений. Несмотря на эту встречу, общее направление американской политики вряд ли сильно поменяется. Вон Конгресс США уже с утра требует ввести против русских санкции, на этот раз за нарушение договора о ракетах средней и малой дальности. Да и сам мастер интриги Трамп закатил в Польше такую речь, что и пан Порошенко мог бы позавидовать. Там он долго говорил о мужестве и силе, то есть о железном терпении поляков, которые вытерпели все – и раздел Польши тоталитарными нацистами и Советами, и последующую их кровавую борьбу, и отсутствие помощи героическому Варшавскому восстанию – словом, терпели аж до 91 года, когда Восточный блок развалился.

Таким образом, после ввода российских "вежливых людей" в Крым "цивилизованным миром" было принято негласное решение исключить Россию из списка держав-победительниц во Второй мировой войне и перенести ее в список стран-агрессоров наряду с гитлеровской Германией и милитаристской Японией, что отмечается уже не в работах отдельных историков или журналистов, но в официальных речах лидеров от пана Порошенко до мистера Трампа, не говоря уже о поляках. Сама же история сводится к известной поговорке "вор у вора дубинку, то есть Польшу, украл", но к счастью Америка и Пентагон на стреме, и больше этого не допустят. Уже размещают "лучшую в мире" систему "Патриот" и вообще готовятся. Так что развернуть политику США с помощью одной встречи на высшем уровне – все равно, что пытаться развернуть тяжелый корабль в бурном море.

Тем не менее решили не ворошить прошлое – и на том спасибо. Историю о "вмешательстве в выборы" решено забыть, то есть создать по ней рабочую группу против кибертерроризма. Это вроде борьбы с обычным терроризмом или, скажем, с допингом, как пресловутый секс с предохранением – движение есть, а прогресса нет. Вообще все было в теплой дружественной обстановке, а по окончании первого дня саммита мировые лидеры дружно направились в Гамбургскую филармонию, слушать концерт Бетховена. Конечно всем пришлось подождать Трампа с Путиным минут сорок, но начальство, как известно, не опаздывает, а задерживается. Формат встречи "Двадцатки" был в этот раз "Два плюс восемнадцать" – так сказать по гамбургскому счету, японский премьер и прочие отнеслись с пониманием.

Кажется, что даже в Трампе проснулось что-то более человеческое. Он впервые стал похож на нормального президента, по заявлению CNN. Так что, может при более тесных контактах и не разгрохаем нашу маленькую планету окончательно.