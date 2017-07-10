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Трамп изменился после встречи с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Ну вот и встретились президенты, Путин с Трампом. Весь мир замер в ожидании этого исторического события. Свидание лидеров двух крупнейших держав мира продлилось вместо запланированных американцами 30 минут более двух часов. Американская команда даже подсылала к встречающимся законную супругу Дональда Меланью, но ничто не смогло прервать персональную "прямую линию". Вопросов накопилось много, как Путин потом пояснил прессе. И вообще, от нас еще никто так просто не уходил.
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Порошенко мы явно переплюнули — встреча получилась долгая, "сидячая" и возможно даже результативная. Правда результатов пока еще никто толком не знает. Но обрывки сведений неумолимо просачиваются – по Северной Корее, как и ожидалось, договориться не удалось. По Украине вообще хорошо если хотя бы удалось понять, чего желает американская сторона. Зато по Сирии прямо прорыв – вместо регулярных бомбежек войск Асада США соглашаются оставить его на месте и даже организовать там перемирие и "зоны безопасности", о которых говорила еще старушка Клинтон.

То есть до войны не дойдет, драки тоже не вышло, и, по словам Тиллерсона, между лидерами возникла "химия", взаимопонимание и все такое. Прямо нельзя было быстро расстаться. Чем-то это все напоминало встречу братьев-близнецов Грю и Дрю из третьей части мультипликационной киноэпопеи "Гадкий Я". Начинающий злодей Дрю, весь в белом и с шикарным золотым чубом, напоминал Трампа даже внешне, и просил более опытного злодея Грю, черного и лысого, научить его всяким злодействам. Так и тут — Дональд конечно нанес ракетный удар по сирийской базе по просьбе дочки Иванки, пожалевшей бедных отравленных деток и отправил аж три авианосных эскадры к берегам Кореи, чтобы остановить негодяя Кима, решившего угрожать миру, но чувствовал, что чего-то ему не хватает. Может Путин подскажет как управляться всем этим хозяйством? Они конечно конкуренты, но все равно пусть объяснит, что сначала, а что потом. А то Тиллерсон только читает нотации и вообще зануда. Вот и приходится пока все экспромтом и методом тыка.

 

А по таинственной стране Украине решили организовать отдельный дипломатический канал между РФ и США. Пока что на основе "минских договоренностей", "нормандского формата" и прочего старого багажа, в ожидании новых предложений. Несмотря на эту встречу, общее направление американской политики вряд ли сильно поменяется. Вон Конгресс США уже с утра требует ввести против русских санкции, на этот раз за нарушение договора о ракетах средней и малой дальности. Да и сам мастер интриги Трамп закатил в Польше такую речь, что и пан Порошенко мог бы позавидовать. Там он долго говорил о мужестве и силе, то есть о железном терпении поляков, которые вытерпели все – и раздел Польши тоталитарными нацистами и Советами, и последующую их кровавую борьбу, и отсутствие помощи героическому Варшавскому восстанию – словом, терпели аж до 91 года, когда Восточный блок развалился.

Таким образом, после ввода российских "вежливых людей" в Крым "цивилизованным миром" было принято негласное решение исключить Россию из списка держав-победительниц во Второй мировой войне и перенести ее в список стран-агрессоров наряду с гитлеровской Германией и милитаристской Японией, что отмечается уже не в работах отдельных историков или журналистов, но в официальных речах лидеров от пана Порошенко до мистера Трампа, не говоря уже о поляках. Сама же история сводится к известной поговорке "вор у вора дубинку, то есть Польшу, украл", но к счастью Америка и Пентагон на стреме, и больше этого не допустят. Уже размещают "лучшую в мире" систему "Патриот" и вообще готовятся. Так что развернуть политику США с помощью одной встречи на высшем уровне – все равно, что пытаться развернуть тяжелый корабль в бурном море.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Krystian Dobuszynski

Тем не менее решили не ворошить прошлое – и на том спасибо. Историю о "вмешательстве в выборы" решено забыть, то есть создать по ней рабочую группу против кибертерроризма. Это вроде борьбы с обычным терроризмом или, скажем, с допингом, как пресловутый секс с предохранением – движение есть, а прогресса нет. Вообще все было в теплой дружественной обстановке, а по окончании первого дня саммита мировые лидеры дружно направились в Гамбургскую филармонию, слушать концерт Бетховена. Конечно всем пришлось подождать Трампа с Путиным минут сорок, но начальство, как известно, не опаздывает, а задерживается. Формат встречи "Двадцатки" был в этот раз "Два плюс восемнадцать" – так сказать по гамбургскому счету, японский премьер и прочие отнеслись с пониманием.

Кажется, что даже в Трампе проснулось что-то более человеческое. Он впервые стал похож на нормального президента, по заявлению CNN. Так что, может при более тесных контактах и не разгрохаем нашу маленькую планету окончательно. 

10 июля 2017, 12:38

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