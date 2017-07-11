Ненависть к Порошенко толкнула украинцев на любовь к России
Согласно статистике Киевского международного института социологии, с февраля по март 2017 года уровень симпатии украинцев к россиянам вырос с 39 до 44%. Украинский политолог Олег Соскин объяснил это исключительно падением доверия к правительству Петра Порошенко.
"Украинцы в своем большинстве стали очень плохо относиться к нынешней власти. В среднем ей доверяют 10-12% опрошенных", – рассказал эксперт. "Усилилась неприязнь украинцев ко всем ветвям власти. Естественно, что одновременно с этим люди начинают лояльно относиться к России. Все понимают, что нынешняя украинская власть не сможет победить Россию", – цитирует его НСН.
При этом он считает, что отношение граждан Незалежной к собственному правительству может измениться на фоне введения безвизового режима с Евросоюзом. Он отметил, что на момент проведения опроса соответствующее соглашение с Западом еще не вступило в силу.
Добавим, что на Украине возросло число граждан, уверенных, что именно Киев несет ответственность за обострение военного конфликта в Донбассе. По данным Института массовой информации, этот показатель вырос до 33%. Примечательно, что 16% опрошенных считают главным виновником сложившейся ситуации США.
Русские, Украинцы одна нация, надо обьеденяться, будет проще!!!— Ефрем Боронин (@efrem_boronin) 10 июля 2017 г.
Напомним, негативное отношение Киева к Кремлю привело к тому, что украинской стороне стала крайне важна национальность знаменитых писателей. Например, в мае 2017 года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что теперь будет считать поэта Александра Пушкина гражданином своей страны. Таким образом дипломат решил отомстить России за "присвоение" княгини Анны Ярославны.
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