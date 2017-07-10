Порошенко дал заднюю со вступлением в НАТО

Реформирование и укрепление потенциала страны является приоритетом сотрудничества Украины с НАТО на данном этапе. В Киеве убеждены, что интеграция в евро-атлантическое пространство безопасности рано или поздно состоится.

"Реформирование и укрепление потенциала Украины является приоритетом для нашего сотрудничества с НАТО на современном этапе. Нашим приоритетом (также. – Прим. ред.) является интеграция в евро-атлантическое пространство безопасности с целью членства в Организации Североатлантического договора", – написал в Twitter глава Украины Петр Порошенко.

Так политик прокомментировал встречу с генеральным секретарем военного альянса Йенсом Столтенбергом в Киеве. "За 20 лет особого партнерства с НАТО мы прошли длинный, насыщенный важными мероприятиями, достижениями и проблемами, путь", – добавил он.

За двадцять років особливого партнерства з НАТО ми пройшли довгий, насичений важливими подіями, здобутками та водночас викликами шлях pic.twitter.com/7QW0qKgmEb — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июля 2017 г.

По сообщению пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко, Киев не намерен сразу подавать заявку на членство в НАТО. Для начала нужно выстроить понятную рабочую стратегию.

Ми не будемо одразу подавати заявку на членство. Ми побудуємо реальну програму підготовки до вступу в НАТО. - П — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июля 2017 г.

"Мы не будем сразу подавать заявку на членство. Мы построим реальную программу подготовки к вступлению в НАТО", – заявил Порошенко. В свою очередь Столтенберг отметил, что Украину с альянсом связывает дружба.

НАТО солідарне з Україною. НАТО підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. - Столтенберг — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июля 2017 г.

НАТО підтримує амбітні реформи в Україні. НАТО друг України, як і Україна друг НАТО. - Столтенберг — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июля 2017 г.

"НАТО – друг Украины, как и Украина – друг НАТО", – генсек. По его словам, организация солидарна с этой страной и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.