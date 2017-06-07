Теннисист Марат Сафин сдал депутатский мандат

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин сложил полномочия депутата Госдумы. Он принял это решение в связи с невозможностью совмещать работу парламентария с другой нагрузкой.
Ранее бывший теннисист согласился стать советником по спорту председателя Госдумы Вячеслава Володина. Сафин будет занимать эту должность на общественных началах, сообщает "Газета.ru".
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