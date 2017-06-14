Ненависть к России подтолкнула Украину к прогрессу

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 14 июня заявил, что страна должна стремиться к ужесточению пограничного контроля с Россией. Он рассказал о новшествах, которые ждут наших граждан при въезде на Украину.

Механизмы внедрения новых правил, по мнению главы внешнеполитического ведомства страны, должны работать на безопасность страны, не причиняя при этом вреда украинцам. Климкин считает необходимым "надежно контролировать, кто пересекает границу".

По его словам, Украина находится в состоянии войны с Россией. Таким образом, официальная негативная позиция Киева по отношению к нашей стране побуждает власти усилить пограничный контроль. "Я считаю, что мы должны перейти на биометрические паспорта. Потом постепенно мы должны перейти к тому, что поездки должны анонсироваться", – цитирует Климкина газета "Сегодня".

Министр отметил, что такие меры дадут Украине возможность дополнительного пограничного контроля и не отменят движения к визовому режиму с Россией. По его мнению, будущее за электронными визами, которые в скором времени будут введены.

Напомним, 12 июня глава украинского МИДа предложил создать систему, по которой россияне должны заранее оповещать ведомство о желании посетить Украину. Ранее он заявлял о том, что министерство готово приступить к осуществлению планов по созданию визового режима с Россией.

Как писали Dni.Ru, в Москве резко раскритиковали выдвинутую Климкиным идею. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал предложение абсурдным, подчеркнув, что такой мерой Киев навредит самим украинцам.