Украина сделала абсурдное заявление о визовом режиме с Россией
"Власть на Украине в своих действиях не просто глупая, а глупая на грани абсурда. На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
По его словам, действия Киева обернутся против самих украинцев. "Среди приезжающих на Украину граждан России очень много этнических украинцев. На Украине у них остались родственники, они приезжают к себе на родину", – подчеркнул Цеков.
Лавров: Если Украиной будет введен визовый режим, мы ответим визовым режимом pic.twitter.com/9rTWlSwvOW— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 июня 2017 г.
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