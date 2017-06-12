Украина сделала абсурдное заявление о визовом режиме с Россией

В Москве раскритиковали идею главы украинского МИД Павла Климкина ввести аналог визового режима с Россией. Член комитета Совфеда по международным делам назвал предложение абсурдным.

"Власть на Украине в своих действиях не просто глупая, а глупая на грани абсурда. На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, действия Киева обернутся против самих украинцев. "Среди приезжающих на Украину граждан России очень много этнических украинцев. На Украине у них остались родственники, они приезжают к себе на родину", – подчеркнул Цеков.

Сенатор считает, что Климкин делает громкие заявления, чтобы доказать лояльность режиму, однако при этом он демонстрирует свою несостоятельность как политика.

"Климкин плохо себя чувствует на протяжении всех тех лет, что является министром иностранных дел Украины. Он делает различные заявления, которые вызывают иронию в самой стране и за ее пределами. Климкин все время подыгрывает националистам", – цитирует RT Цекова.

Лавров: Если Украиной будет введен визовый режим, мы ответим визовым режимом pic.twitter.com/9rTWlSwvOW — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 6 июня 2017 г.

Ранее глава украинского МИД заявил, что необходимо создать систему, при которой граждане России будут обязаны заранее оповещать о своем намерении посетить Украину. До этого Кликни хотел, чтобы въезд россиян на Украину осуществлялся по биометрическим паспортам и при условии последующего контроля.