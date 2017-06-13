Украину ждет печальное будущее после введения безвиза

Несмотря на введение безвизового режима, украинские власти в скором времени могут утратить доверие и поддержку США и Евросоюза, при этом рискуя столкнуться с новой волной массовых антиправительственных протестов внутри страны. Об этом говорится в докладе, подготовленном экспертами аналитического агентства "Внешняя политика".

По мнению аналитиков, Украина больше не входит в первостепенную внешнеполитическую повестку западных стран. Дело в том, что в окружении президента США Дональда Трампа отсутствуют заинтересованные в поддержке киевского режима фигуры наподобие Джо Байдена и Виктории Нуланд в администрации прошлого американского лидера Барака Обамы, цитирует доклад аналитиков "Коммерсантъ".

Эксперты отмечают, что украинский кризис может развиваться по четырем основным сценариям. Первый предполагает фиксацию внутриполитической ситуации в стране на прежнем уровне, а также поддержку президента Петра Порошенко со стороны Вашингтона и Брюсселя. Другой сценарий допускает сохранение устойчивости киевского режима. Но в то же время западные страны будут все менее терпимы к нарушениям Украиной минского процесса.

Два других сценария предполагают более драматичное развитие событий. В соответствии с одним из них Украина переживает очередную волну внутриполитической дестабилизации. В наиболее мягком виде она примет форму жесткого противостояния между законодательной и исполнительной властью, в более острой – массовых уличных акций с применением насилия, а также создаст угрозу госпереворота и полного коллапса государственных структур. Все это будет сопровождаться очередным витком противостояния в Донбассе, что может привести к возобновлению полномасштабных боевых действий.





Еще один неблагоприятный для Киева сценарий развития событий подразумевает значительное снижение уровня вовлеченности Соединенных Штатов и Евросоюза в украинские дела. "В западной прессе и из уст политиков все громче звучит критика Киева за провал реформ, неконтролируемое политическое насилие, большое влияние радикальных националистов", – говорится в докладе. Таким образом, отмечают эксперты, правящие круги Украины лишаются своего главного источника силы – западной поддержки.

В любом случае, уверены авторы исследования, урегулирование украинского кризиса невозможно без компромисса между всеми его сторонами. По их словам, Запад не может пойти на создание пророссийской Украины, тогда как Москва не намерена спокойно смотреть на "вестернизацию" Киева. "Сама Украина в обозримом будущем останется расколотой страной, несущей в себе зерна и одной и другой консолидации", – предсказывают эксперты.





Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил ввести аналог визового режима с Россией. По его мнению, въезд должен осуществляться по биометрическим паспортам и при условии последующего контроля.

В Москве резко раскритиковали выдвинутую главой украинского внешнеполитического ведомства идею. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал предложение абсурдным, подчеркнув, что такой мерой Киев навредит самим украинцам.

Между тем с 11 июня граждане Украины получили право пересекать границу со странами ЕС без виз. При этом многие эксперты называют безвизовый режим абсолютной профанацией: воспользоваться им можно только в туристических целях.

Однако большинство украинцев едва сводят концы с концами, тратя последние деньги на оплату все более возрастающих тарифов ЖКХ. О путешествиях по Европе в таких условиях им остается только мечтать.

