Путин поздравил с юбилеем бывшего начальника из КГБ

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения бывшего бывшего представителя КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева, подчиненным которого был в 1980-х годах. Глава государства вручил юбиляру ценные подарки.

Российский лидер приехал домой к бывшему начальнику вместе с коллегами по службе – генеральным директором корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым и руководителем "Транснефти" Николаем Токаревым. Встреча главы государства с юбиляром началась с дружеский объятий.

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Во время беседы Путин предложил поднять тост за здоровье бывшего начальника. "Мы никогда не забудем того, что вы сделали и для страны, и для нас. Мы это очень хорошо помним. Для нас работа с вами – это очень хорошая школа была. Жизненная, общечеловеческая и профессиональная", – заявил президент.

Глава государства вручил своему учителю памятные подарки. Среди них – президентские часы и экземпляр газеты "Правда", который увидел свет в день рождения юбиляра в 1927 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Вам спасибо большое. Мы вас поздравляем сердечно и искренне и желаем вам всего самого хорошего" – заявил во время беседы Владимир Путин. Напомним, глава государства служил в структурах КГБ с 1977 по 1991 годы.