Трамп сделал неожиданное признание о встрече с Лавровым

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Twitter обратился к России и Украине с призывом к миру. "Вчера я в один день встретился с Сергеем Лавровым и Павлом Климкиным. #ДавайтеСтроитьМир!" – написал политик и опубликовал фотографии с переговоров.

В интервью телеканалу NBC американский президент сообщил, что беседа с Сергеем Лавровым прошла отлично. По его словам, речь шла о ситуации в Сирии и на Украине. "Вероятно, эта встреча приведет к сокращению числа убитых людей и установлению абсолютного мира", – заявил Трамп.

Он отметил необходимость подобных дискуссий и подтвердил намерение увидеться с лидером России Владимиром Путиным. "Такие переговоры – это нормально. Думаю, это хорошо, а не плохо", – добавил политик.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin. #LetsMakePeace ! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G

Прокомментировал он и спекуляции журналистов на тему отставки Джеймса Коми. Они считают, что Трамп уволил главу ФБР, чтобы помешать в расследовании его связей с Кремлем. "Должно быть, Россия тихонько смеется над тем, как Соединенные Штаты разрываются на части, когда демократы пытаются оправдаться за поражение на выборах", – написал президент США в Twitter.

Russia must be laughing up their sleeves watching as the U.S. tears itself apart over a Democrat EXCUSE for losing the election.