Киев напуган встречей Лаврова с Трампом
Тревожным фактом для украинской дипломатии назвали эксперты серию встреч, которые провел президент США. Обеспокоил аналитиков порядок переговоров. Дональд Трамп встретился с российским министром Сергеем Лавровым – и лишь потом принял главу МИД Украины Павла Климкина.
Сценарий напомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, когда "чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны", – считает экс-сотрудник украинского МИДа Олег Волошин.
"Ситуация для Украины крайне тревожная и огорчительная. Вашингтон показал, что для него прямой диалог с Москвой не только более важен, чем с Украиной, но и показал, что они готовы вести диалог с Кремлем без Украины. Поскольку общей формулой всегда являлось – никаких разговоров об урегулировании в Донбассе без обсуждения с Украиной", – отметил дипломат.
По мнению Волошина, Тиллерсон должен был сначала принять Климкина, который находится в Вашингтоне, а уже потом, с учетом украинской позиции, беседовать с Лавровым. На деле же госсекретарь проводит переговоры с российским министром (в то время, когда Климкин находится в том же здании, ожидая приема), затем с Лавровым встречается Трамп. Это наглядно демонстрирует, в ком Вашингтон видит союзника, а в ком – оппонента, приводит слова дипломата "Страна.ua".
"Невольно приходит в голову аналогия – как во время Мюнхенской конференции 38-го чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны. Все это говорит о падении уважения к Украине в мире из-за того беспорядка, который творится в стране", – заявил Волошин.
Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп ненадолго встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства после его переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. Американский лидер пообщался с чиновником, подтвердив поддержку Киева со стороны Вашингтона и желание работать с украинскими партнерами, чтобы мирно урегулировать конфликт.
Климкин поспешил выложить на официальной странице в Twitter свои фотографии с Пенсом и Трампом, а также поблагодарил "руководство США и свободного мира" за поддержку. Однако в соцсетях это вызвало реакцию, противоположную той, на которую, видимо, рассчитывал глава МИД Украины.
"Лаврова Трамп встречает стоя, Климкина – сидя, сам Климкин – в полупоклоне", – отметили пользователи соцсетей. "Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрацию США. Позиция у Климкина на фото странная какая-то", – шутит один из блогеров.
Трамп и Климкин обсудиди дальнейшую поддержку Украины со стороны США. ФОТО https://t.co/bJb2VYhIr9 pic.twitter.com/4a0UEdGkpj— Информ.сопротивление (@sprotyv_rss) 11 мая 2017 г.
Недоумение вызвала и тема переговоров. "Климкин отправился в США говорить о Донбассе. Одну меня интересует, почему о Донбассе украинские политики не разговаривают с Донбассом?" – пишут пользователи.
Климкин отправился в США говорить о Донбассе.— Светлана Пашковская (@S_Pashkovskaya) 8 мая 2017 г.
Одну меня интересует, ПОЧЕМУ о Донбассе украинские политики не разговаривают с Донбассом?
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Что касается конфликта на Украине, то стороны согласились: его решение – в соблюдении минских соглашений.
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