Киев напуган встречей Лаврова с Трампом

Украину попросили "подождать в коридоре". Тот факт, что Дональд Трамп провел переговоры с Сергеем Лавровым до встречи с Павлом Климкиным, напугал Киев. Украинским дипломатам ситуация напомнила 1938 год, когда великие державы решали судьбу Чехии.

Тревожным фактом для украинской дипломатии назвали эксперты серию встреч, которые провел президент США. Обеспокоил аналитиков порядок переговоров. Дональд Трамп встретился с российским министром Сергеем Лавровым – и лишь потом принял главу МИД Украины Павла Климкина.

Сценарий напомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, когда "чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны", – считает экс-сотрудник украинского МИДа Олег Волошин.

"Ситуация для Украины крайне тревожная и огорчительная. Вашингтон показал, что для него прямой диалог с Москвой не только более важен, чем с Украиной, но и показал, что они готовы вести диалог с Кремлем без Украины. Поскольку общей формулой всегда являлось – никаких разговоров об урегулировании в Донбассе без обсуждения с Украиной", – отметил дипломат.

По мнению Волошина, Тиллерсон должен был сначала принять Климкина, который находится в Вашингтоне, а уже потом, с учетом украинской позиции, беседовать с Лавровым. На деле же госсекретарь проводит переговоры с российским министром (в то время, когда Климкин находится в том же здании, ожидая приема), затем с Лавровым встречается Трамп. Это наглядно демонстрирует, в ком Вашингтон видит союзника, а в ком – оппонента, приводит слова дипломата "Страна.ua".

"Невольно приходит в голову аналогия – как во время Мюнхенской конференции 38-го чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны. Все это говорит о падении уважения к Украине в мире из-за того беспорядка, который творится в стране", – заявил Волошин.

Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп ненадолго встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства после его переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. Американский лидер пообщался с чиновником, подтвердив поддержку Киева со стороны Вашингтона и желание работать с украинскими партнерами, чтобы мирно урегулировать конфликт.

Климкин поспешил выложить на официальной странице в Twitter свои фотографии с Пенсом и Трампом, а также поблагодарил "руководство США и свободного мира" за поддержку. Однако в соцсетях это вызвало реакцию, противоположную той, на которую, видимо, рассчитывал глава МИД Украины.

"Лаврова Трамп встречает стоя, Климкина – сидя, сам Климкин – в полупоклоне", – отметили пользователи соцсетей. "Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрацию США. Позиция у Климкина на фото странная какая-то", – шутит один из блогеров.

Трамп и Климкин обсудиди дальнейшую поддержку Украины со стороны США. ФОТО https://t.co/bJb2VYhIr9 pic.twitter.com/4a0UEdGkpj — Информ.сопротивление (@sprotyv_rss) 11 мая 2017 г.

Недоумение вызвала и тема переговоров. "Климкин отправился в США говорить о Донбассе. Одну меня интересует, почему о Донбассе украинские политики не разговаривают с Донбассом?" – пишут пользователи.

Климкин отправился в США говорить о Донбассе.

Одну меня интересует, ПОЧЕМУ о Донбассе украинские политики не разговаривают с Донбассом? — Светлана Пашковская (@S_Pashkovskaya) 8 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Что касается конфликта на Украине, то стороны согласились: его решение – в соблюдении минских соглашений.