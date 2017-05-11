Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Киев напуган встречей Лаврова с Трампом

Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: GLOBAL LOOK press
Украину попросили "подождать в коридоре". Тот факт, что Дональд Трамп провел переговоры с Сергеем Лавровым до встречи с Павлом Климкиным, напугал Киев. Украинским дипломатам ситуация напомнила 1938 год, когда великие державы решали судьбу Чехии.
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Тревожным фактом для украинской дипломатии назвали эксперты серию встреч, которые провел президент США. Обеспокоил аналитиков порядок переговоров. Дональд Трамп встретился с российским министром Сергеем Лавровым – и лишь потом принял главу МИД Украины Павла Климкина.

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Сценарий напомнил о Мюнхенском соглашении 1938 года, когда "чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны", – считает экс-сотрудник украинского МИДа Олег Волошин.

"Ситуация для Украины крайне тревожная и огорчительная. Вашингтон показал, что для него прямой диалог с Москвой не только более важен, чем с Украиной, но и показал, что они готовы вести диалог с Кремлем без Украины. Поскольку общей формулой всегда являлось – никаких разговоров об урегулировании в Донбассе без обсуждения с Украиной", – отметил дипломат.

По мнению Волошина, Тиллерсон должен был сначала принять Климкина, который находится в Вашингтоне, а уже потом, с учетом украинской позиции, беседовать с Лавровым. На деле же госсекретарь проводит переговоры с российским министром (в то время, когда Климкин находится в том же здании, ожидая приема), затем с Лавровым встречается Трамп. Это наглядно демонстрирует, в ком Вашингтон видит союзника, а в ком – оппонента, приводит слова дипломата "Страна.ua".

Сергей Лавров, Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press

"Невольно приходит в голову аналогия – как во время Мюнхенской конференции 38-го чехам предложили посидеть в коридоре, пока великие державы договорятся о судьбе их страны. Все это говорит о падении уважения к Украине в мире из-за того беспорядка, который творится в стране", – заявил Волошин.

Как писали Dni.Ru, Дональд Трамп ненадолго встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства после его переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. Американский лидер пообщался с чиновником, подтвердив поддержку Киева со стороны Вашингтона и желание работать с украинскими партнерами, чтобы мирно урегулировать конфликт.

Климкин поспешил выложить на официальной странице в Twitter свои фотографии с Пенсом и Трампом, а также поблагодарил "руководство США и свободного мира" за поддержку. Однако в соцсетях это вызвало реакцию, противоположную той, на которую, видимо, рассчитывал глава МИД Украины.

"Лаврова Трамп встречает стоя, Климкина – сидя, сам Климкин – в полупоклоне", – отметили пользователи соцсетей. "Павел Климкин поблагодарил за неизменную позицию администрацию США. Позиция у Климкина на фото странная какая-то", – шутит один из блогеров.

Недоумение вызвала и тема переговоров. "Климкин отправился в США говорить о Донбассе. Одну меня интересует, почему о Донбассе украинские политики не разговаривают с Донбассом?" – пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Белом доме обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном взаимодействие Москвы и Вашингтона на международной арене. "Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров. Что касается конфликта на Украине, то стороны согласились: его решение – в соблюдении минских соглашений.

Автор: Игорь Силецкий11 мая 2017, 12:13

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