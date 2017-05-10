Почему парад Победы прошел без мировых лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему на параде Победы не присутствовали мировые лидеры. По его словам, в этом году мероприятие не предполагало присутствия большого числа иностранных гостей.

"Поскольку речь шла не о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось", – цитирует ТАСС Дмитрия Пескова. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что исключение составил лишь президент Молдавии Игорь Додон. Владимир Путин лично пригласил его посетить парад Победы во время их встречи на саммите ЕврАзЭС.

"Какого-то другого международного участия не предусматривалось", – еще раз отметил Песков. Он также прокомментировал появившиеся ранее слухи о том, что число участников акции "Бессмертный полк" было искусственно увеличено.

Представитель Кремля опроверг эти домыслы, отметив, что крайне удивлен. "Нет никакой необходимости в инициировании повышенного участия. Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что нет необходимости в дополнительных организационных действиях", – заявил пресс-секретарь Путина.

Ранее западные СМИ заявили, что отсутствие иностранных лидеров на параде Победы в Москве говорит об изоляции России. По мнению иностранных журналистов, в таком положении наша страна оказалась "из-за напряженных отношений с Западом".

Напомним, 9 мая в Москве прошел традиционный парад Победы. Из-за непогоды авиация не принимала участие в торжественном мероприятии.