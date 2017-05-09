На "Бессмертный полк" в Москве вышли более 600 тысяч человек

Более 600 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертный полк" в Москве. Люди вышли на акцию с портретами воевавших родственников, несмотря на прохладную погоду и дождь.

Данные о числе участников сообщили журналистам в пресс-центре МВД. Во главе колонны шел президент России Владимир Путин. Глава государства нес портрет своего отца, Владимира Спиридоновича Путина – он проходил срочную службу в Севастополе, в отряде подводных лодок.

Путин не в первый раз возглавляет шествие. Впервые глава государства прошел во главе колонны в 2015 году – тогда в акции приняли участие почти полмиллиона человек.

Акция "Бессмертный полк" проводится по всему миру в День Победы, 9 мая. Это мероприятие посвящено сохранению памяти о родных и близки, которые отдали свою жизнь в борьбе с фашизмом во время Великой Отечественной войны.





Впервые акция была проведена в Томске в 2011 году. За несколько лет мероприятие приобрело международный масштаб – к 2017 году к "Бессмертному полку" присоединились около 70 стран.

Утром 9 мая в Москве прошло самое зрелищное событие 9 мая – военный парад в честь 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. Правда, в этом году из-за плохой погоды пришлось отменить пролет авиации над Красной площадью.

Перед парадом с трибуны выступил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Он сказал, что величие Дня Победы определил сам народ своим беспримерным подвигом спасения Отечества и героическим, решающим вкладом в разгром нацизма".





"Триумфальная победа над этой страшной тоталитарной силой навеки останется в истории человечества вершиной торжества жизни и разума над смертью и варварством", – подчеркнул глава государства.