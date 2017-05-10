Запад усмотрел в Параде Победы признаки "изоляции России"

Москва представила весьма сдержанную версию ежегодного парада, посвященного Дню Победы. А отсутствие на трибунах иностранных лидеров, по мнению западных СМИ, свидетельствует об "изоляции" России.

Торжества по случаю Дня Победы в Москве показали, насколько Россия "изолирована от остального мира". Хотя президент Владимир Путин произнес речь о международном сотрудничестве, большинство иностранных лидеров воздержались от посещения торжеств, пишет The New York Times.

За 17 лет правления, по мнению авторов статьи, Владимир Путин превратил День Победы в самый важный праздник страны. Ему удалось связать свое президентство с национальным единством, самопожертвованием и централизованной властью, которые оказались необходимы для победы над нацистской Германией.



"Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", – приводит американское издание слова российского лидера, отмечая, что сказано это было после того, как по Красной площади прошли десять тысяч военнослужащих и 114 единиц техники.

Однако, как пишет издание, парад вновь напомнил, "насколько изолирована стала Россия в свете ее напряженных отношений с Западом" из-за целого ряда спорных вопросов – включая украинский кризис и гипотетическое вмешательство в американские выборы. По мнению американских журналистов, больше всего в глаза бросалось практически полное отсутствие иностранных лидеров. Исключение составил молдавский лидер Игорь Додон – тогда как на празднования прошлых лет в Москву приезжали руководители Китая, Германии, США и многие другие, пишут авторы.



Тот факт, что Россия празднует День Победы позже остальной Европы, отражает существовавшую в конце войны напряженную обстановку, которая в целом сохранилась до сих пор, считает NYT. Многие россияне считают, что жертвам, которые понесла их страна в борьбе с нацизмом, не уделяется достаточного внимания в мире.

Авторы рассказывают также об акции "Бессмертный полк". Издание отмечает, что сотни тысяч, если не миллионы россиян выходят в этот день на улицы городов с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны.