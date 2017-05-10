Запад усмотрел в Параде Победы признаки "изоляции России"
Торжества по случаю Дня Победы в Москве показали, насколько Россия "изолирована от остального мира". Хотя президент Владимир Путин произнес речь о международном сотрудничестве, большинство иностранных лидеров воздержались от посещения торжеств, пишет The New York Times.
За 17 лет правления, по мнению авторов статьи, Владимир Путин превратил День Победы в самый важный праздник страны. Ему удалось связать свое президентство с национальным единством, самопожертвованием и централизованной властью, которые оказались необходимы для победы над нацистской Германией.
"Уроки прошедшей войны призывают нас быть бдительными. И Вооруженные силы России способны отразить любую потенциальную агрессию", – приводит американское издание слова российского лидера, отмечая, что сказано это было после того, как по Красной площади прошли десять тысяч военнослужащих и 114 единиц техники.
Однако, как пишет издание, парад вновь напомнил, "насколько
изолирована стала Россия в свете ее напряженных отношений с Западом" из-за
целого ряда спорных вопросов – включая украинский кризис и гипотетическое
вмешательство в американские выборы. По мнению американских журналистов, больше
всего в глаза бросалось практически полное отсутствие иностранных лидеров. Исключение
составил молдавский лидер Игорь Додон – тогда как на празднования прошлых лет в
Москву приезжали руководители Китая, Германии, США и многие другие, пишут авторы.
Тот факт, что Россия празднует День Победы позже остальной Европы, отражает существовавшую в конце войны напряженную обстановку, которая в целом сохранилась до сих пор, считает NYT. Многие россияне считают, что жертвам, которые понесла их страна в борьбе с нацизмом, не уделяется достаточного внимания в мире.
Авторы рассказывают также об акции "Бессмертный полк". Издание отмечает, что сотни тысяч, если не миллионы россиян выходят в этот день на улицы городов с портретами родственников, погибших в годы Второй мировой войны.
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