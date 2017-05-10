Володин призвал развивать диалог России и Молдавии

Вячеслав Володин поддержал дальнейшее развитие сотрудничества между Россией и Молдавией. В том числе, по словам председателя Госдумы, необходимо развивать межпарламентские отношения.

По словам Вячеслава Володина, российские депутаты выступают за то, что "росли межпарламентские связи, отношения по линии групп дружбы развивались" Спикер Госдумы подчеркнул, что парламентариям "хотелось, чтобы парламентское измерение также развивалось".

"Рад приветствовать вас в Государственной Думе, – сказал, открывая встречу, Володин. – Визит с вашей стороны в период празднования Дня Победы говорит о многом. Ведь это великий праздник, который нас объединяет".



По словам спикера нижней палаты парламента, такой визит о многом говорит. "Он говорит о том, что наши народы имеют будущее в плане выстраивания отношений, жизни, экономики, безусловно", – подчеркнул председатель Госдумы.





В свою очередь, Игорь Додон подчеркнул важность сотрудничества Москвы и Кишинева. Он назвал это направление одной из четырех важнейших составляющих молдавской внешней политики.

"Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент – наше православие, то есть европейские ценности, которые нам пытаются всякими путями навязать, нам не нужны, – сказал он. – И четвертое – стратегическое партнерство с нашими друзьями из России".

Напомним, что президент Молдавии находится сейчас в Москве с визитом. В российскую столицу Игорь Додон прибыл по приглашению российского президента Владимира Путина. Накануне, 9 мая, главы двух государств вместе присутствовали на Красной площади во время парада в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

