Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко

Депутат Одесского облсовета Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Такое решение принял глава государства.

Петр Порошенко назначил переехавшую на Украину 34-летнюю Марию Гайдар на высокую должность. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает НСН.

Напомним, что два года Мария Гайдар стала заместителем председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили. Вскоре глава государства вручил ей украинский паспорт.

Мария Гайдар – политик, журналист и общественный деятель, дочь Егора Гайдара. В 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области.

Как писали Dni.Ru, в январе 2016 года Гайдар получила должность вице-губернатора Одесской области и с тех пор никак себя не проявила. Вспомнить о перебежчице прессу заставил ее демонстративный отказ от российского гражданства.

Однажды Мария призналась, что не всегда носила известную фамилию. Впрочем, связь с советским писателем, участником Гражданской и Великой Отечественной войн Аркадием Гайдаром политик чувствует.

"Я была Гайдар до девяти лет. Потом мы уезжали с мамой и отчимом в Боливию, и тогда мне поменяли фамилию на Смирнову. Потом я взяла обратно фамилию Гайдар – этого хотел папа, да и я сама. Это моя семья и мои корни", – заявила она.