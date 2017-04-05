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Политика

Сбежавшая на Украину Гайдар получила работу у Порошенко

Мария Гайдар. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Депутат Одесского облсовета Мария Гайдар стала внештатным советником президента Украины Петра Порошенко. Такое решение принял глава государства.
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Петр Порошенко назначил переехавшую на Украину 34-летнюю Марию Гайдар на высокую должность. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента, передает НСН.

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Напомним, что два года Мария Гайдар стала заместителем председателя Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили. Вскоре глава государства вручил ей украинский паспорт. 

Мария Гайдар – политик, журналист и общественный деятель, дочь Егора Гайдара. В 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. 

Как писали Dni.Ru, в январе 2016 года Гайдар получила должность вице-губернатора Одесской области и с тех пор никак себя не проявила. Вспомнить о перебежчице прессу заставил ее демонстративный отказ от российского гражданства.

Однажды Мария призналась, что не всегда носила известную фамилию. Впрочем, связь с советским писателем, участником Гражданской и Великой Отечественной войн Аркадием Гайдаром политик чувствует.

"Я была Гайдар до девяти лет. Потом мы уезжали с мамой и отчимом в Боливию, и тогда мне поменяли фамилию на Смирнову. Потом я взяла обратно фамилию Гайдар – этого хотел папа, да и я сама. Это моя семья и мои корни", – заявила она.

Автор: Людмила Фоканова5 апреля 2017, 09:12

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