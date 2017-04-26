Японский министр лишился работы из-за оскорбления

Министр по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамура подал в отставку. Причиной стало высказывание чиновника в адрес жителей пострадавшего от цунами региона.

Масахиро Имамура объяснил причину своего решения, передает The Guardian. Он признал, что во время обсуждения цунами 2011 года позволил себе высказывание, оскорбительное для жителей Тохоку, сообщает The Japan Times.

Ранее чиновник заявил, что из-за стихийного бедствия экономика Японии понесла ущерб в размере 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов). "Хорошо, что цунами произошло именно в Тохоку, а не в районе Токио", – добавил он.

Позже Имамура пояснил свою мысль: случись ЧП в столице, финансовые потери стали бы "невообразимой катастрофой". Однако это не исправило ситуацию – жители пострадавшего региона серьезно возмутились.

"Хочешь сказать, что тебе безразличны люди, погибшие в Тохоку? Министр Масахиро Имамура должен уйти в отставку", – написал в соцсети Twitter пользователь Mori_totiotoko. "Отвечай за свои слова. Больше никогда не приезжай в Тохоку", – подчеркнул ym5612.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил поведение чиновника. "Это был совершенно неподобающий и болезненный комментарий, – отметил он. – Министр по делам восстановления после стихийных бедствий потерял доверие".

Впрочем, это было не единственное неосторожное высказывание Имамуры. На одной из пресс-конференций он заявил, что возвращение эвакуированных из-за аварии на АЭС жителей Фукусимы – их "личное дело". Чиновник накричал на журналиста, задавшего этот вопрос, велев ему больше не появляться на подобных мероприятиях.

Напомним, что жертвами цунами в Японии в 2011 году стали около 20 тысяч человек. По данным специалистов, волны достигали 40,5 метра в высоту.