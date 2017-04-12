Лавров проводит закрытые переговоры с Тиллерсоном

В особняке Министерства иностранных дел России начались переговоры главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с американским коллегой Рексом Тиллерсоном, передает ТАСС. После вступительного слова встреча продолжилась в закрытом формате.
Продолжительность консультаций подобного рода не регламентирована. Обычно переговоры министров иностранных дел России и США длятся несколько часов и нередко заканчиваются ночью.
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