В Германии признали Крым российским

В ФРГ был напечатан учебник по немецкому языку, где Крымский полуостров изображен как часть России. Соответствующую информацию в пятницу, 31 марта, распространило издание "Европейская правда".

Учебное пособие предназначено для прибывающих в страну иностранцев. На представленной карте видно: полуостров окрашен в тот же цвет, что и территория России. Как отмечает "Европейская правда", учебник выпущен организацией The European Language Certificates (TELC), которая занимается разработкой языковых тестов для мигрантов.

Стоит отметить, что за последнее время это уже далеко не первый подобный случай. Так, 14 февраля в эфире белорусского телеканала "Беларусь 24" была показана виртуальная карта государств – членов объединения "Центрально-европейская инициатива". На ней Украина представлена без Крымского полуострова. Это вызвало бурную реакцию расположенного в Киеве Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который пригрозил запретить вещание телеканала на территории Незалежной.

Впрочем, подобное регулярно случается даже на самой Украине. Так, изображение Незалежной без полуострова появилось в февральском выпуске одного из сборников кроссвордов во Львове. Об ошибке тамошние СМИ проинформировал местный житель. По его словам, произошедшее – сознательный акт тех, кто "презирает Украину". Однако в местном издательстве заявили, что ошибку допустил дизайнер.

Выпустили карту Украины без Крыма и в Харькове. Во втором по численности населения городе Незалежной продавались детские развивающие карты "Страны + Флаги + Столицы", на которых полуостров представлен как часть России. На упаковке указано, что игра предназначена для детей от шести месяцев, развивает зрительную память и знание географии. В типографии, где были напечатаны карты, позднее заявили, что иллюстрация появилась в результате "ошибки дизайнера".





Между тем карту Украины без Крыма в феврале опубликовали и в международной правозащитной организации Freedom House. На ее странице в Facebook полуостров изображен отдельно от территории Незалежной.

