Киев закатил Минску истерику из-за карты без Крыма

Украинский Нацсовет по телевидению и радиовещанию пригрозил запретить вещание на территории страны телеканала"Беларусь 24". Причиной стала демонстрация в его эфире карты Украины без Крымского полуострова.

Как объяснили в Нацсовете по ТВ и радиовещанию, "Подобная редакционная политика может свидетельствовать о поддержке телеканалом агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины по части аннексии Автономной Республики Крым". В случае же повторного показала каналом "Беларусь 24" карты Украины без Крыма, в ведомстве обещают запретить его вещание на территории страны.

Вызвавший бурную реакцию в Незалежной инцидент произошел 14 февраля этого года, когда в эфире белорусского телеканала была показана вирутальная карта государств, которые являются членами объединения Центрально-европейская инициатива. На изображении Украина была продемонстрирована без Крымского полуострова.

Впрочем, на территории самой Незалежной регулярно публикуются карты страны без Крыма. Так, в январе этого года стало известно, что в магазинах Харькова продавались детские развивающие карты "Страны+Флаги+Столицы", на которых полуостров изображен частью России. На упаковке указано, что игра предназначается для детей от шести месяцев, и развивает у них зрительную память и знание географии. При этом в типографии, в которой выпускаются карты, позднее заявили, что такая карта появилась в результате ошибки дизайнера.

Также изображение Незалежной без Крыма появилась в феврале одном из сборников кроссвордов во Львове. Об ошибке местные СМИ проинформировал местный житель. По его словам, это не просто ошибка, а сознательный акт тех, кто презирает Украину. Впрочем, в местном издательстве также заявили, что в произошедшем виновен допустивший ошибку дизайнер.







Тем не менее, карту Украины без Крыма в феврале опубликовали и в международной правозащитной организации Freedom House. Организация выложила на свою страницу в Facebook сообщение, на котором полуостров изображен отдельно от территории Незалежной.

