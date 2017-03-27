Володин: ЕС молчаливо соглашается с нападениями на банки на Украине

"На полях" мероприятий Межпарламентской ассамблеи СНГ Вячеслав Володин призвал ОБСЕ дать правовую оценку варварским действиям в отношении российских банков на Украине. По словам спикера Госдумы, погромы происходят с молчаливого согласия Европы, и это вызывает непонимание.

По словам Вячеслава Володина, отсутствие реакции ЕС на происходящее на Украине может привести к тому, что "сегодня разгромили российские банки, которые пользуются уважением во всем мире, завтра это могут быть банки любой другой страны". Сегодня замуровали работников офисов российских банков, завтра будут замуровывать граждан, работающих в других структурах", – предостерег он.

Председатель нижней палаты парламента, считает, творящееся в Киеве и ряде других городов страны, "напоминает те времена, когда многие европейские страны закрывали глаза на то, что происходило в конце 1930-х годов в Европе". "Закончилось это очень плохо", – напомнил Володин.

"Поэтому это абсолютно недопустимые методы, которые допускает одна из стран – участниц Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и здесь мы должны дать оценку этим действиям, заявил он. – Вызывает непонимание, почему это все с молчаливого согласия происходит".

Примечательно, что спикер Парламентской ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен попыталась перевести разговор в другую плоскость. Однако Вячеслав Володин, отмечает ТАСС, не дал уйти от темы погромов российских банков.





"Думаю, вам прекрасно известна наша позиция, которую мы уже не раз высказывали, по вопросу кризиса на Украине. Мы поддерживаем Минские соглашения и регулярно призываем к их соблюдению, – сказала она, комментируя слова спикера Госдумы. – Для нас, как вы знаете, самая главная цель – выведение войск с данных территорий, прекращение огня и то, чтобы люди смогли вернуться к нормальной жизни".

В ответ председатель нижней палаты обратил внимание, что работников банков замуровывают в Киеве, а не в Донецке или Луганске. "Речь идет о нарушениях прав граждан, которые работают в банках, имеющих отношение к России, но являющихся юридическими лицами Украины", – напомнил он.

Напомним, несколько дней назад дочерние структуры российских банков были атакованы украинскими радикалами. После произошедшего украинские власти ввели против российских учреждений санкции, запретив выводить капиталы с Украины.