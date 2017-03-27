Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ
Председатель нижней палаты российского парламента уверен в
полезности таких мероприятий в рамках двух организаций. По словам Вячеслава Володина, особенно это важно
в условиях, когда делегация России не принимает участие в сессиях.
"Мы на встрече с Педро Аграмунтом говорили о том, что нужно искать новые формы сотрудничества, – сообщил спикер Госдумы. – И он предложил проводить совместные конференции по обозначенным нами ключевым темам: по борьбе с терроризмом, противодействию наркотрафику и вопросам миграционной политики".
Эти вопросы "стоят над политикой, над партийной повесткой", подчеркнул Володин. Они "являются главными темами и для нынешней ПАСЕ", уверен председатель нижней палаты.
Российская сторона оперативно приняла решение о поддержке идеи Аграмунта: 26 марта вопрос внепланово включили в повестку заседания Совета ПА ОДКБ. Его поддержали все входящие в организацию страны (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).
Теперь Аграмунту предстоит обсудить свою идею и позицию российской стороны по ее реализации в Бюро ПАСЕ, отмечает ТАСС. "Решение за ПАСЕ", – добавил Володин.
Спикер Госдумы не сомневается в полезности предлагаемого формата взаимодействия в сложившихся условиях. Напомним, дискриминационные меры в отношении делегации России были введены в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Крыма и Украины.
Супруга Андрея Кончаловского ярче всех блистала на мероприятии
Родитель покойной артистки дал откровенное интервью
Наиболее отчетливо жители столицы смогут увидеть небесное тело 13 апреля
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам