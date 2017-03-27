Володин и Аграмунт развивают контакты в рамках ПАСЕ и ОДКБ

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт предложил проводить совместные конференции европейских парламентариев и членов Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по главным угрозам современности. Российская сторона поддержала эту идею, сообщил спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента уверен в полезности таких мероприятий в рамках двух организаций. По словам Вячеслава Володина, особенно это важно в условиях, когда делегация России не принимает участие в сессиях.



"Мы на встрече с Педро Аграмунтом говорили о том, что нужно искать новые формы сотрудничества, – сообщил спикер Госдумы. – И он предложил проводить совместные конференции по обозначенным нами ключевым темам: по борьбе с терроризмом, противодействию наркотрафику и вопросам миграционной политики".

Эти вопросы "стоят над политикой, над партийной повесткой", подчеркнул Володин. Они "являются главными темами и для нынешней ПАСЕ", уверен председатель нижней палаты.

Российская сторона оперативно приняла решение о поддержке идеи Аграмунта: 26 марта вопрос внепланово включили в повестку заседания Совета ПА ОДКБ. Его поддержали все входящие в организацию страны (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан).





Теперь Аграмунту предстоит обсудить свою идею и позицию российской стороны по ее реализации в Бюро ПАСЕ, отмечает ТАСС. "Решение за ПАСЕ", – добавил Володин.

Спикер Госдумы не сомневается в полезности предлагаемого формата взаимодействия в сложившихся условиях. Напомним, дискриминационные меры в отношении делегации России были введены в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Крыма и Украины.