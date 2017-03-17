Трамп отказался подать руку Меркель (видео)
Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости момента канцлер даже слегка покраснела.
Примечательно, что в начале встречи Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожимали друг другу руки и улыбались на камеру, передает "Би-би-си".
17 марта Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме, где проходит ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на традиционно близкие отношения Германии и Америки, сегодня лидеры расходятся во многих вопросах, включая НАТО и иммиграцию.
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