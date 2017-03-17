Трамп отказался подать руку Меркель (видео)

Во время протокольной съемки в Белом доме Дональд Трамп отказался пожать руку Ангеле Меркель. Американский лидер сделал вид, что не заметил просьбу фотографа еще раз подать руку канцлеру Германии.

Меркель уже была готова совершить рукопожатие, повернулась к Трампу немного приподнявшись, но глава Америки в это время упорно смотрел в сторону, сложив руки между коленями. От неловкости момента канцлер даже слегка покраснела.

Примечательно, что в начале встречи Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, они пожимали друг другу руки и улыбались на камеру, передает "Би-би-си".

17 марта Ангела Меркель находится с визитом в Белом доме, где проходит ее первая официальная встреча с новым президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на традиционно близкие отношения Германии и Америки, сегодня лидеры расходятся во многих вопросах, включая НАТО и иммиграцию.



