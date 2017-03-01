Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе

Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе.

Евродепутат от Латвии Татьяна Жданок вместе коллегой из Чехии Юрием Машталкой выступили организаторами слушаний в Европарламенте. Они намерены установить правду и поставить точку в расследовании трагедии в Одессе и кровавых событий на Майдане в Киеве.

Татьяна Жданок на слушаниях заявила, что Киев до сих пор не предоставил никаких результатов расследования жуткого преступления в одесском Доме профсоюзов. По ее словам, она 17 раз пыталась включить в повестку Европарламента обсуждение ситуации с расследованиями одесской трагедии в рамках дебатов по Украине.

"После событий в Одессе я написала письмо тогда главе европейской дипломатии баронессе Кэтрин Эштон, от которой получила ответ, что инциденты должны быть тщательно расследованы, а виновные привлечены к ответственности", – сказала Жданок и добавила, что независимое расследование преступлений националистов по-прежнему не проводилось. В связи с этим, сказала депутат, можно судить, кто в этом заинтересован.

С момента страшной бойни в центре украинской столицы прошло три года. Более ста мирных демонстрантов и силовиков были расстреляны там в период 18 – 21 февраля 2014 года. Однако украинские власти до сих пор не провели независимого, прозрачного и объективного расследования этого преступления. Через два с небольшим месяца после бойни на Майдане на Украине произошло другое жестокое преступление: 2 мая в Одессе убили около 50 мирных демонстрантов. Они были расстреляны, забиты до смерти, отравлены и сожжены заживо в Доме профсоюзов.





По словам депутата Европарламента Юрия Машталки, кому-то очень не хочется об этом говорить, а тем более искать виновных и наказывать их. "Со стороны Евросоюза этим преступлениям не было уделено сбалансированного внимания", – сказал он. Глава мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг на слушаниях в Брюсселе, в свою очередь, подтвердил, что расследование событий на Майдане продвигается медленно.

Украинские власти хотят расследовать преступления в Киеве и Одессе, но они этого не могут, заявил участвовавший в слушаниях бывший министр внутренних дел Украины Василий Цушко. В числе главных причин бездействия Киева он назвал не только деградацию и парализованность правоохранительной системы страны, но и тот факт, что на Украине сегодня нарушен главный принцип – неотвратимость наказания.

Очевидно, что расследовать преступления в Киеве и Одессе может только независимая международная миссия. В рамках политической части соглашения об ассоциации с Украиной Евросоюз имеет право поставить перед властями страны вопрос о честном расследовании одесской и киевской трагедий. Но почему-то Брюссель, активно нападающий на Россию в связи с событиями на юго-востоке Украины, по этому поводу безмолвствует.