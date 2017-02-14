Япония заразилась истерией от Украины

Власти Японии направили России протест в связи с присвоением названий пяти безымянным островам Курильской гряды. Этот очень напоминает недовольство Киева по поводу действий Москвы в Крыму.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявил, что действия России противоречат позиции Страны восходящего солнца. "13 февраля мы направили протест России по дипломатическим каналам", – добавил он.

Суга отметил, что конфликтная ситуация не должна повлиять на ход консультаций с Москвой о мирном договоре, пишет ТАСС. По его словам, наличие таких проблем указывает на важность решения территориального вопроса. Япония готова продолжить переговоры с российской стороной, заключил генеральный секретарь кабмина.

Напомним, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении имен пяти островам Курильской гряды. Земли были названы в честь генерал-лейтенанта Кузьмы Деревянко, генерал-лейтенанта Алексея Гнечко, дипломата Андрея Громыко, экс-губернатора Сахалина Игоря Фархутдинова и капитана дальнего плавания Анны Щетининой.

По итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии к России отошли южные острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Однако Токио продолжает претендовать на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Претензии в адрес Москвы звучат и из Киева. В 2014 году в результате референдума Крым вошел в состав России, и уже три года Украина не хочет это признавать, воспринимая действия Кремля как враждебные.