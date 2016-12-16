Почему Россия не отдаст Курилы

15-16 декабря состоялся официальный визит президента Владимира Путина в Японию; по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ стороны договорились о совместной деятельности на Курильских островах, территориальную принадлежность которых оспаривает Япония. Но главная проблема, препятствующая заключения мирного договора между двумя странами, так и не разрешена: Россия отдавать Курилы Японии не собирается.

Лидеры двух стран более полутора часов обсуждали с глазу на глаз проблемы российско-японских отношений, включая перспективу заключения мирного договора и связанный с ней территориальный спор вокруг четырех южных островов Курильской гряды. Результатом стало подписание 68 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

О чем договорились Путин и Абэ

Россия и Япония договорились о совместной хозяйственной и экономической деятельности на спорных островах: страны будут вместе развивать рыболовство, выращивание морепродуктов, туризм, медицину, сообща работать в сфере экологии. Японский телеканал NHK передает, что стороны заключили соглашения, касающиеся разных направлений сотрудничества: от совместной разработки угольных месторождений в Восточной Сибири до здравоохранения. Токио также сообщил об ослаблении визового режима для россиян. Вскоре будут введены многократные визы для туристов, а срок действия многократных виз для деловых, научных и культурных поездок будет увеличен с 3 до 5 лет.

Также Владимир Путин и Синдзо Абэ согласились по поводу необходимости возобновления контактов двух стран по военной линии, в том числе, в формате "2+2" (главы МИД и министерств обороны). Правда полноценное военное сотрудничество Москвы и Токио вряд ли возможно. За несколько дней до визита российского лидера в Токио в японских СМИ появилась информация о возможном размещении на Курилах в случае передачи их Японии американских военных баз. Понятно, что получить форпост НАТО у своих восточных границ Россия не захочет.

Подписывая документы о сотрудничестве и совместное заявление стороны признали, что во время визита Владимира Путина в Страну восходящего солнца удалось, наконец, достигнуть взаимопонимания в том, как двигаться к главной цели: к решению территориального спора и мирному договору. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал визит Путина историческим и отметил, что он поднимает отношения двух стран на новый уровень.

Со своей стороны, президент России отметил, что решение территориальной проблемы и заключение мирного договора не может быть достигнуто в одночасье.

"На наш взгляд, нужно прекратить этот исторический пинг-понг по этим территориям, нужно в конце-концов как-то понять, что фундаментальные интересы и Японии, и России требуют окончательного, долгосрочного урегулирования".





Результаты переговоров Путина и Абэ были ожидаемы, полагают эксперты. "Сам факт того, что визит состоялся и были достигнуты соглашения в экономической области, безусловно, для России большой плюс и свидетельство того, что Япония вышла из санкционного режима, которого придерживаются США и Европа", – сказал в интервью "МК" заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов. Он назвал мирный договор между Россией и Японией слишком сложной проблемой, которую за одну-две встречи решить невозможно. "Но произошло движение по созданию атмосферы для решения этой проблемы и это плюс. Эти вопросы решить можно, если будет политическая воля и стремление найти договоренность", – заключил эксперт.

Дружеский прием

Владимир Путин Синдзо Абэ обсуждали не только политические и экономические вопросы. Японская сторона сделал все, чтобы этот визит запомнился всей российской делегации: гостеприимство и любезность японцев были на высоте. Перед началом переговоров премьер-министр Абэ выразил надежду, что Путин посетит горячие источники, чтобы отдохнуть после долгих и напряженных переговоров. Но в итоге беседа двух лидеров затянулась за полночь и они отказались от купания.

Зато позже Владимир Путин рассказал, как в Японии он впервые попробовал сакэ. "По поводу горячих источников, мне удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это сакэ местного производства. Называется "Восточная красавица". Очень рекомендую, но, думаю, что нужно знать меру, как у нас говорят", – поделился российский лидер.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин и Синдзо Абэ общались друг с другом на "ты". "Хотел сказать еще раз добро пожаловать вам, президент России Путин, тебе, Владимир, искренне рады этому визиту", – обратился к главе государства японский премьер-министр. "Это замечательное место. Я, Синдзо, благодарен тебе за приглашение посетить твою малую родину", – ответил ему российский лидер.





Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину после переговоров отправиться в клуб дзюдо. "Я думаю, что мы сможем поехать вместе после пресс-конференции в Кобукан – центр дзюдо и почувствовать философию и идеи основателя дзюдо Дзигоро Кано, которого уважает Владимир Путин", – сказал японский премьер.

Но, каким бы ни был теплый прием, оказанный Путину в Стране восходящего солнца, он никак не сказался на позиции России по Курилам. Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов отметил в интервью изданию "ПолитЭксперт", что личностные моменты при решении исторических вопросов могут быть истолкованы негативно. "Эти острова исторически территория России, сейчас любая подвижка в этом вопросе будет означать сдачу интересов не только этнических народов, проживающих на этих островах", – сказал эксперт и напомнил, что на спорных островах Южных Курил всегда проживал народ айны, который всегда страдал от японцев. Во времена Петра Первого они пошли под управление Россией, то есть той страны, которая защищала их интересы.

Фото опубликовано Igor Ianiuk (@igorianiuk) Окт 22 2016 в 5:55 PDT

Уступок не будет

По итогам Второй Мировой войны после капитуляции Японии к России отошли южные острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи. Япония аннексию островов не признала, и продолжает претендовать на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что ее суверенитет над островами имеет соответствующее международно-правовое оформление. Спорные острова стали настоящим камнем преткновения для заключения мирного договора между Россией и Японией.

Перед встречей двух лидеров звучали предположения, что компромиссом могла бы стать передача японской стороне Шикотана и Хабомаи. Однако по сравнению с двумя другими островами они очень малы и составляют лишь незначительную часть спорных земель. Да и итого не случилось – Россия твердо стоит на своей позиции и отдавать острова не собирается.





В Токио это, похоже, прекрасно понимают и, несмотря на принципиальную позицию Москвы, тем не менее, идут на уступки и проявляют гибкость. Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков, комментируя подписанные во время визита Владимира Путина соглашения, указывает на то, что они не должны нарушать позиции Москвы и Токио по спорным островам. По мнению эксперта, существует опасность "японизации" островов и это может нанести ущерб российской позиции.

Говоря о перспективах подписания мирного договора Кузьминков отметил изначальную нереалистичную позицию Японии. "Они требуют от нас передачи суверенитета над всеми четырьмя островами, что не имеет под собой никаких юридических оснований. Они просто стали заложниками собственной позиции", – считает эксперт.





Токио и сейчас готов обсуждать заключение мирного договора лишь после того, как получит все острова. Москва договор обсуждать готова, но без каких-либо предварительных условий, и тем более не намерена в качестве первого шага отказываться от островов. Эти непримиримые разногласия в позициях двух стран десятилетиями не позволяют сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Подписание соглашений о совместной деятельности на Курилах, возможно поможет найти выход из замкнутого круга.