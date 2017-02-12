Путин позвал Штайнмайера в Россию

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который был избран главой Германии. Политик пригласил коллегу в любое время приезжать в Москву.

"Путин в поздравлении Штайнмайеру выразил уверенность, что его работа будет способствовать развитию российско-германских отношений", – гласит текст сообщения, опубликованного на сайте Кремля. Напомним, выборы президента в Германии прошли 12 февраля – Штаймайер получил 931 голос из 1253 возможных.

