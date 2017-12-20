Кадыров дал жесткий ответ на санкции США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал под санкции США. Его включили в "список Магнитского", передает EG.ru.
Политик дал жесткий ответ на ограничительные меры. "Пусть не беспокоятся пока, я ещё не получил приказ вступить на землю США", – цитирует его Telegram-канал LifeShot.
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