Кадыров дал жесткий ответ на санкции США

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров попал под санкции США. Его включили в "список Магнитского", передает EG.ru.

Политик дал жесткий ответ на ограничительные меры. "Пусть не беспокоятся пока, я ещё не получил приказ вступить на землю США", – цитирует его Telegram-канал LifeShot.