Кадыров успешно борется с онкологией

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль РАН за борьбу с онкологией. Награду ему передал министр здравоохранения республики.

"За последние годы мы сделали впечатляющий скачок в совершенствовании здравоохранения, добились огромных успехов в развитии кадрового потенциала, а также материальной и технической базы. Сегодня наши врачи оказывают высококачественные медицинские услуги местным и иногородним пациентам", – написал глава республики в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, Кадыров заявил, что за счет средств общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова проводится обучение десятков врачей в клинической ординатуре и аспирантуре в ведущих федеральных научных центрах России. Министерство также активно сотрудничает с зарубежными клиниками.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Ноя 20 2017 в 10:44 PST

"В ходе совещания министр здравоохранения вручил мне золотую медаль имени Н.Н. Блохина и диплом за выдающиеся заслуги в развитии медицины. Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина", – рассказал Рамзан Кадыров.

Он написал, что за последние годы руководству республики удалось совершить впечатляющий скачок в совершенствовании здравоохранения, добиться огромных успехов в развитии кадрового потенциала, а также материальной и технической базы.

"Сегодня наши врачи оказывают высококачественные медицинские услуги местным и иногородним пациентам. Конечно же, есть злободневные вопросы. Они требуют самого серьезного внимания и полной самоотдачи. Ведь речь идет о самом главном – охране здоровья населения", – подчеркнул глава Чечни.

Отметим, что на официальном сайте Российской академии наук нет информации о вручении Рамзану Кадырову медали имени Блохина. На портале указано, что этой награды удостоился всего один человек – ученый Юрий Сергеевич Сидоренко за серию работ по теме: "Патогенетические аспекты развития опухоли и оптимизация методов диагностики, хирургического и лекарственного лечения пациентов со злокачественными новообразованиями".