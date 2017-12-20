Володин: главное в предвыборной кампании – гражданская позиция

Важным фактором в предвыборной кампании является гражданская позиция кандидата и его сторонников, а работа предвыборного штаба относится к техническим вопросам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос о том, готов ли он возглавить избирательный штаб Владимира Путина.



"Каждому из нас с вами никто не мешает сделать все для победы своего кандидата, для этого не нужно никакие штабы делать", – цитирует председателя нижней палаты парламента ТАСС.

По словам Володина, если человек желает выразить свою гражданскую позицию, то он ее реализует. "Если он хочет сделать все, чтобы его кандидат победил, то ему никто не помешает. И конструкции в виде штабов – это условности", – добавил спикер.

Вместе с тем он отметил, что штабы кандидатам все-таки нужны, поскольку они позволяют решать возникающие организационные вопросы.

Президентская гонка в России стартовала в понедельник, 18 декабря, с момента опубликования соответствующего постановления Совета Федерации в "Российской газете". Начиная с этого дня кандидаты от партий и самовыдвиженцы могут подавать необходимые документы в Центризбирком. Президент Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как отметил ранее спикер нижней палаты, такое решение абсолютно логично. По словам Володина, это еще раз подчеркивает, что президент ставит во главу угла интересы народа и государства.

"Он – президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности", – сказал Володин, подчеркнув, что с Путиным у страны есть будущее.

Сильная сторона главы государства – умение вести диалог, заметил председатель нижней палаты. Володин напомнил, что Путин может часами обсуждать проблемы и с молодежью, и с рабочими, врачами и представителями других профессий.





Решение президента дает уверенность в завтрашнем дне, добавил Володин. "Потому что наш президент всеми своими делами, служением нашей стране доказал, что мы многое можем сделать. И он как глава государства всегда в тяжелейшее время делал все для того, чтобы защитить людей, страну от проблем", – подчеркнул спикер.

Вместе с тем глава Госдумы отметил, что несмотря на поддержку Путина со стороны всех слоев общества, "нельзя быть самоуспокоенным и нельзя никому самоуспокаиваться".

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

