Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине

Николас Мадуро благодарен жизни за то, что в мире есть такой лидер, как Владимир Путин. С неожиданным заявлением президент Венесуэлы выступил на "Российской энергетической неделе" в Москве. Дональда Трампа венесуэльский лидер обвинил в невежестве: тот даже не знает, кто такой Симон Боливар.

Сотрудничество Москвы и Каракаса в энергетической и военно-технической сферах обсудят в Москве президенты России и Венесуэлы. Пока же Николас Мадуро выступил на Международном форуме по развитию энергетики. Его заявление произвело впечатление на слушателей.

"Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер страны с быстро развивающейся экономикой – Владимир Путин", – сказал Мадуро. Лидер Боливарианской республики уверен, что Россия продолжит оказывать его стране поддержку в военно-технической сфере. Это станет одной из тем его переговоров с российским президентом.

"Я уверен, даже если мы не будем просить, нам дадут еще больше поддержки для увеличения обороноспособности и суверенитета Венесуэлы", – цитирует Мадуро ТАСС. По его словам, сотрудничество с Россией сделало венесуэльские вооруженные силы "сильнее в три раза за последние 15 лет".

Лидер Боливарианской республики также предложил ОПЕК новый механизм ценообразования на рынке нефти. Мадуро уверен: это необходимо для того, чтобы не позволить работать механизмам спекуляции фьючерсами. По его замыслу, регулировать цены на рынке можно, используя корзину валют – как это уже делает Венесуэла. "Венесуэла стала применять корзину валют для продажи нефти, где используются юань, рубль евро и доллар. Эта корзина валют позволяет нам выработать новые параметры рынка", – сказал венесуэльский президент.

Не удержался Мадуро и от оценки американского лидера. Дональда Трампа он обвинил в невежестве – президент США, как сказал лидер Боливарианской республики, свои речи читает по бумажке, не знает, где находится Венесуэла и даже Пуэрто-Рико (остров, недавно пострадавший от урагана "Мария").

Особенно Мадуро огорчил тот факт, что президент США не имеет понятия о том, кто такой Симон Боливар. Благодаря этому генералу в начале 19-го века испанские колонии в Южной Америке обрели независимость. В их числе, кроме Венесуэлы – Боливия, Колумбия, Панама, Эквадор и Перу. Еще при жизни Боливар был удостоен почетного титула "Освободитель".

"Ему говоришь "Симон Боливар", а он думает, что это рок-певец, он не знает, кто это. Он повторяет то, что пишет ему Пентагон", – отметил Мадуро. И пообещал, что его голос никогда не замолкнет – "он всегда будет звучать громко при Трампе и не при Трампе".