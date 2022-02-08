Николас Мадуро президент Венесуэлы

Николас Мадуро родился 23 ноября 1962 в Каракасе. Его считают одним из основателей Движения за Пятую республику, Мадуро сыграл важную роль в освобождении Уго Чавеса. Начинал свою карьеру как водитель автобуса и неофициальный член профсоюза, представляющий рабочих столичного метро.

Позже Мадуро избирался от Движения за Пятую республику в венесуэльскую палату депутатов в 1998 году, в Конституционную ассамблею в 1999-м, в Национальную ассамблею в 2000 и 2005 годах. В 2005-м был назначен спикером парламента, несмотря на то, что у него не было высшего образования. С 2006 по 2103 годы занимал должность главы МИД Венесуэлы.

На выборах 2013 года, назначенных после смерти Уго Чавеса, Мадуро набрал 50,76% голосов избирателей. Его главный соперник Энрике Каприлес, заручившись поддержкой 49,07% граждан, итоги выборов не признал. Тем не менее Мадуро стал президентом Венесуэлы и получил в наследство массу проблем - огромный государственный долг и бюджетный дефицит.

В октябре 2016 года парламент страны проголосовал за начало процедуры импичмента действующего президента. Ему инкриминируется срыв всенародного референдума, на котором, помимо прочего, должен был быть поставлен вопрос об отставке Николаса Мадуро.