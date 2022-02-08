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Николас Мадуро

президент Венесуэлы
Николас Мадуро
  • Дата рождения: 23 ноября 1962
  • Место рождения: Каракас, Венесуэла
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Жена/Муж: Силия Флорес

Николас Мадуро родился 23 ноября 1962 в Каракасе. Его считают одним из основателей Движения за Пятую республику, Мадуро сыграл важную роль в освобождении Уго Чавеса. Начинал свою карьеру как водитель автобуса и неофициальный член профсоюза, представляющий рабочих столичного метро.

Позже Мадуро избирался от Движения за Пятую республику в венесуэльскую палату депутатов в 1998 году, в Конституционную ассамблею в 1999-м, в Национальную ассамблею в 2000 и 2005 годах. В 2005-м был назначен спикером парламента, несмотря на то, что у него не было высшего образования. С 2006 по 2103 годы занимал должность главы МИД Венесуэлы.

На выборах 2013 года, назначенных после смерти Уго Чавеса, Мадуро набрал 50,76% голосов избирателей. Его главный соперник Энрике Каприлес, заручившись поддержкой 49,07% граждан, итоги выборов не признал. Тем не менее Мадуро стал президентом Венесуэлы и получил в наследство массу проблем - огромный государственный долг и бюджетный дефицит.

В октябре 2016 года парламент страны проголосовал за начало процедуры импичмента действующего президента. Ему инкриминируется срыв всенародного референдума, на котором, помимо прочего, должен был быть поставлен вопрос об отставке Николаса Мадуро.

Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине

Мадуро сделал неожиданное заявление о Путине
Николас Мадуро благодарен жизни за то, что в мире есть такой лидер, как Владимир Путин. С неожиданным заявлением президент Венесуэлы выступил на Российской энергетической неделе в Москве. А Дональда Трампа политик обвинил в невежестве: тот даже не знает, кто такой Симон Боливар. Сотрудничество Москвы и Каракаса в энергетической и военно-технической сферах обсудят в Москве президенты России и Венесуэлы.

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