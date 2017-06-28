Первой жертвой Трампа стал Мадуро

Оппозиция в Венесуэле подняла в воздух вертолет. Полицейская винтокрылая машина забросала гранатами здания Верховного суда и МВД. Сторонникам президента Мадуро тем временем удалось снять осаду со здания парламента. А заговорщики, отбомбившись и оставив обращение в интернете, исчезли.

Пять часов пришлось провести в осаде депутатам Национального собрания Венесуэлы и журналистам. Здание парламента было блокировано "вооруженными группировками" – так нейтрально назвал бунтовщиков лидер оппозиции, губернатор штата Миранда Энрике Каприлес. Однако к вечеру 27 июня соратники Мадуро блокаду прорвали.

В то же самое время когда разворачивалась драма вокруг парламента, атаке подверглись правительственные учреждения. Группа оппозиционно настроенных силовиков захватила принадлежащий МВД вертолет, с которого забросала гранатами и обстреляла как свое родное ведомство, так и здание Верховного суда. Нелюбовь оппозиции к суду экспертам понятна: этот институт поддерживает все начинания венесуэльского президента. А вот причину, по которой подверглось нападению Министерство внутренних дел, аналитики назвать не могут – а заговорщики хранят по этому поводу молчание. Впрочем, в обоих случаях обошлось без жертв и особых разрушений.

Ясно, что бунтари действовали по хорошо проработанному плану. Три атаки сопровождались опубликованным в интернете посланием возглавившего группу путчистов офицера Оскара Переса. "Мы требуем, президент Николас Мадуро Морос, твоей немедленной отставки вместе с твоими министрами и немедленного назначения всеобщих выборов. Эта битва не против остальной части вооруженных сил, а против безнаказанности, навязанной этим правительством, против тирании", – заявил Перес. Офицер сообщил, что повстанцы "проводят развертывание воздушных и наземных сил с целью вернуть власть демократическому народу".

Что имел в виду Перес, говоря о развертывании сил, неясно. Полетав на вертолете над Каракасом, путчисты просто пропали. Их сторонников разогнал вышедший на улицы спецназ при поддержке бронетехники. Николас Мадуро еще в начале дня пообещал "защищать завоевания боливарианской революции, если потребуется и силой".

#LasMásLeídas | Militar roba helicóptero y lanza granadas contra sede de TSJ de Venezuela https://t.co/4FAbcO7Dmc — EL HERALDO (@elheraldoco) 28 июня 2017 г.

"Если бы Венесуэла была погружена в хаос и насилие, если бы была разрушена революция, мы пошли бы в бой, никогда не сдались бы. И то, чего нельзя добиться голосами, добились бы оружием. Мы бы освободили нашу родину с оружием в руках", – заявил в обращении к венесуэльцам президент.

Детали инцидентов стали известны позже. По данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, по МВД было произведено 15 выстрелов. А в здание Верховного суда бросили четыре гранаты, привезенные из Колумбии и произведенные в Израиле. Власти назвали нападение актом терроризма.

Как сообщается, угнанный вертолет принадлежит корпусу уголовных расследований полиции Венесуэлы (CICPC). Машину похитили с военно-воздушной базы имени Франсиско де Миранды в Ла-Карлоте. Угонщика – того самого Оскара Переса – подозревают в связях с ЦРУ. По словам министра Вильегаса, ведется расследование относительно его связей со спецслужбами США. Проверяются и его контакты с экс-министром внутренних дел Мигелем Торресом, который недавно публично подтвердил свои связи с ЦРУ.

Николас Мадуро в своем выступлении предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы содействовать прекращению насилия в Венесуэле, повлияв на оппозицию в стране. В то же время некоторые наблюдатели считают, что как раз Вашингтон приложил руку к нынешней попытке переворота. Дональд Трамп в своих выступлениях не раз выражал недоумение тем фактом, что Штаты прилагают такие усилия для влияния на события в Сирии. Американский лидер считает, что реальная точка приложения этих сил должна быть гораздо ближе к США – в той же Южной Америке. Видимо, подчиненные Трампа начали прощупывать почву в этом направлении.

К тому же в данном случае, похоже, повторяется история 15-летней давности, главным героем которой стал предшественник Мадуро на посту президента, Уго Чавес. Чавеса свергли 12 апреля 2002 года. Путчисты долго перевозили арестованного президента с места на место, пытаясь добиться подписи под заявлением об отставке – однако безуспешно. Армия тогда не встала на сторону путчистов. При поддержке военных и большинства венесуэльцев Уго Чавес 14 апреля вернулся на свой пост.