Россия возьмет Прибалтику за 36 часов

Россия не планирует вторгаться в Прибалтику, поскольку не видит в этом смысла. Такое неожиданное открытие сделали военные аналитики НАТО. Они признали: альянс сам может спровоцировать Москву на ответные действия в регионе, что непременно перерастет в ядерную войну.

Россия может захватить все три балтийские республики за 36 часов, используя лишь те силы, которые сосредоточены у ее западных границ. Однако вероятность атаки на одного из членов НАТО низка, пришли к заключению в корпорации RAND (американский стратегический исследовательский центр). Там выяснили, что Москве подобный конфликт абсолютно не нужен.

Действительно, с точки зрения Кремля, у России нет причин вторгаться на территории бывших советских республик. Она начала строить планы на Прибалтику в далеком прошлом – эти земли были завоеваны при Петре Великом в ходе Северной войны (1700-1721) – с целью обеспечить выход к морю, но нынешнее руководство страны надеется использовать для этого Санкт-Петербург, пишет американское издание The National Interest.

"В течение последних 20 лет Россия инвестирует миллиарды долларов в строительство морских портов рядом с Санкт-Петербургом, поэтому в эстонских и латвийских портах больше не будет никакой необходимости. А за исключением морских портов, которые были необходимы для экспорта российских сырьевых товаров, в этих странах никогда не было ничего по-настоящему важного для России", – пояснил авторам статьи сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Некоторые аналитики считают, что ресурсы Кремля, необходимые для нападения на Прибалтику, весьма ограничены. Большая часть Вооруженных сил России сконцентрирована в других регионах – потребуется много времени, чтобы собрать армию, способную отразить контратаку НАТО. "В то же время методы гибридной войны в стиле Крыма или Донбасса вряд ли можно будет применить там, где их больше всего боятся, а именно в Прибалтике и Польше", – приводит издание выдержку из книги директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.

Если говорить об обычных методах ведения войны, Москва может быстро переместить войска от украинской границы к рубежам прибалтийских государств, отмечает научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майк Кофман. Согласно результатам исследования RAND, Российская армия способна захватить все три прибалтийских государства с использованием обычных видов вооружений всего за 36 часов.

Однако в планы Кремля это не входит, тем более что там прекрасно понимают: нужны гораздо большие силы, ведь за атакой последует контратака Североатлантического альянса. Опасность кроется в том, что натовские страны, убедившие себя в реальности "русской угрозы", сами могут спровоцировать конфликт. Если в Прибалтике начнется война между Россией и НАТО, баланс обычных вооруженных сил в этом регионе будет неважен – все закончится ядерным ударом, заключает издание.