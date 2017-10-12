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Политика

Больной раком Маккейн доказал неполноценность Трампа

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Известный своей антироссийской позицией сенатор Джон Маккейн напомнил главе Белого дома Дональду Трампу, что он неполноценный президент. Об этом заявил директор Институт политических исследований Сергей Марков.
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Сенатор Джон Маккейн вместе с коллегой Беном Кардином упрекнул Дональда Трампа за то, что он якобы затягивает с применением новых санкций против России. Конгрессмены в совместном заявлении напомнили главе государства, что его администрация должна была объявить об этом к 1 октября.

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Дональд Джон Трамп президент США

По словам Сергея Маркова, сенаторы, уже запретившие лидеру страны самостоятельно снимать санкции с России, в очередной раз доказали, что он президент с "усеченными" полномочиями. "Такие заявления нацелены на то, чтобы подчеркнуть самому Трампу, что он является президентом, ограниченным во внешней политике. Он таких полномочий не имеет и должен постоянно отчитываться перед сенатом и конгрессом", – цитирует политолога НСН.

Стоит отметить, что отношения Маккейна и Трампа не заладились сразу после того, как последний пришел в Белый дом. Сенатор обвинил 45-го президента США в пророссийской позиции. В ответ американский лидер заявил, что следует обратить внимание на "бардак" в своем государстве, прежде чем бросаться такими обвинениями и искать "руку Москвы". 

Джон Маккейн. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs

"Сенатор Маккейн не должен говорить со СМИ об успехе или провале миссии. Только поощряет врага! Он проигрывал так долго, что не знает больше, как побеждать. Только посмотрите на бардак в нашей стране. Втянута в конфликты везде!" – написал президент США в своем микроблоге. Он добавил, что американцы должны "поумнеть и вновь начать выигрывать".

Маккейн, у которого в июле 2017 года обнаружили опухоль мозга, был инициатором принятия законопроекта, запрещающего президенту США самостоятельно снимать санкции с России. Также сенатор и его сторонники выступают за проведение агрессивной внешней политики в отношении Москвы, в частности требуют начать поставки летальных вооружений Киеву. Как отметил Трамп, своими действиями Маккейн провоцирует начало Третьей мировой войны.

Автор: Иван Поляков12 октября 2017, 12:00

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