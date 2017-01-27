Штайнмайер спел лебединую песню

Штайнмайер пошел в президенты. Политик, возглавлявший МИД Германии в общей сложности почти восемь лет, оставил министерский пост. Наблюдатели усмотрели в таком решении Штайнмайера личные мотивы.

Оставив министерский портфель, Франк-Вальтер Штайнмайер решил отбросить дипломатию. В интервью немецким журналистам экс-глава МИДа заявил о некомпетентности Запада. По его словам, это в полной мере проявилось в истории сирийского конфликта, которая представляет собой "хронику упущенных шансов". Американцы и французы, вместо того чтобы сотрудничать с Асадом (президентом Сирии), превратили эту страну в часть "оси зла", заявил Штайнмайер.

Итоги президентской кампании в США дипломата поразили. "Я еще никогда не видел таких выборов, как в США в прошлом году", – признался политик. По словам Штайнмайера, он был удивлен тем, насколько мало Трамп знает о свободной глобальной торговле. "Я не мог себе представить, что президенты Франции и Китая должны будут объяснять своему американскому коллеге преимущества открытого мира и свободной мировой торговли", – цитирует экс-министра издание Süddeutsche Zeitung.

По поводу новой американской администрации политик уже высказывался в недавней статье в издании Bild. "Избрание Трампа наконец привело к завершению старого мира XX века. Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, еще не ясно", – написал германский министр.

Предположения о том, что политик готовит себе "запасной аэродром", подтверждают и участившиеся реверансы в адрес России в его речах. Так, в своем интервью он заявил, что Россия, благодаря масштабу операции в Сирии, "смогла проявить себя как крупный мировой игрок – как в военном, так и в политическом отношении". Правда, комплименты эти сопровождаются оговорками – вроде той, что Москва "не должна рассчитывать, что могут повториться времена Ялтинской конференции".





Франк-Вальтер Штайнмайер 16 ноября 2016 года был официально выдвинут в качестве кандидата на пост президента ФРГ от правящих в составе коалиции партий – Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза. Он считается фаворитом на выборах, которые пройдут 12 февраля. Предполагается, что бывший министр может рассчитывать также на поддержку "зеленых" и Свободной демократической партии.

Наблюдатели увидели в выдвижении Штайнмайера блестящий политический ход. Авторитет нынешней власти сильно подорван миграционной политикой, связанными с ней скандалами и терактами. И тем не менее дипломат остается в верхних строках рейтинга самых популярных немецких политиков. Объясняется это тем, что он представляет социал-демократов. Они также входят в коалицию, однако вину за ошибки граждане Германии возлагают на имеющую большинство ХДС, олицетворенную во власти ее лидером Ангелой Меркель.

Другие усмотрели и личные мотивы в таком решении Штайнмайера. Президент в ФРГ – фигура, скорее, представительская. И, заняв должность без полномочий, бывший министр уйдет на задний план. Возможно, он хотел бы и получше спрятаться, но пока положение не позволяет. Видимо, будущее экс-министра страшит неопределенностью. Оно и ясно: сразу за президентскими в Германии грядут федеральные парламентские выборы. А итоги прошедших в 2016-м выборов в ландтаги пяти федеральных земель показали неплохие шансы на победу правой партии "Альтернатива для Германии". И если новые власти начнут разбираться в политических ляпах своих предшественников, то со "свадебного генерала" спроса в любом случае будет меньше.