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Меркель предсказала будущее после прихода Трампа
Для многих политиков из разных стран вступление Дональда Трампа в должность президента США стало сильным ударом и крушением иллюзий относительно развития геополитической ситуации. Глава Министерства иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер отметил, что приход эксцентричного республиканца к власти положил конец миропорядку, установившемуся в предыдущем веке.
Согласилась с ним и канцлер Германии Ангела Меркель. "Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая", – цитирует ее "Газета.ru".
Кроме того, Меркель дала рекомендации по решению геополитических проблем, которые неизбежно вызовет процесс глобализации. Главную опасность, по ее мнению, таят в себе популизм и попытки разделить общество. "Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", – подчеркнула глава немецкого правительства.
Еще до официального вступления в должность президента США Трамп осуждал канцлера Германии за ее миграционную политику. Напомним, что Меркель открыла путь в страну беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки, за что подверглась критике не только со стороны оппонентов, но и соратников.
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