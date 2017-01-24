Меркель предсказала будущее после прихода Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала, что приход к власти в США Дональда Трампа положит конец установившемуся в прошлом веке миропорядку. Также она дала рецепт решения мировых проблем, вызванных глобализацией.

Для многих политиков из разных стран вступление Дональда Трампа в должность президента США стало сильным ударом и крушением иллюзий относительно развития геополитической ситуации. Глава Министерства иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер отметил, что приход эксцентричного республиканца к власти положил конец миропорядку, установившемуся в предыдущем веке.

Согласилась с ним и канцлер Германии Ангела Меркель. "Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая", – цитирует ее "Газета.ru".

Кроме того, Меркель дала рекомендации по решению геополитических проблем, которые неизбежно вызовет процесс глобализации. Главную опасность, по ее мнению, таят в себе популизм и попытки разделить общество. "Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", – подчеркнула глава немецкого правительства.

Еще до официального вступления в должность президента США Трамп осуждал канцлера Германии за ее миграционную политику. Напомним, что Меркель открыла путь в страну беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки, за что подверглась критике не только со стороны оппонентов, но и соратников.