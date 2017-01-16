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Заявления Трампа обеспокоили НАТО
Министр рассказал о результатах своей беседы с главой Североатлантического Альянса. "Я сейчас прибыл с переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в НАТО заявления Трампа воспринимаются с обеспокоенностью", – цитирует главу внешнеполитического ведомства газета "Известия".
По словам Штайнмайера, слова избранного президента США "противоречат заявлениям кандидата на должность министра обороны на слушаниях в Вашингтоне". Между тем он отметил, что необходимо посмотреть на влияние позиции Дональда Трампа на внешнюю политику страны.
Тем временем в Кремле также прокомментировали интервью бизнесмена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном сокращении ядерного потенциала.
"Сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется", – заявил представитель Владимира Путина.
"Поскольку НАТО заточена на конфронтации, вся ее структура посвящена идеалам конфронтации, вряд ли ее можно назвать современной организацией, отвечающей идеям стабильности, устойчивого развития и безопасности", – цитирует Дмитрия Пескова агентство "Интерфакс".
Тем временем на Западе скептически отнеслись к предложению Дональда Трампа отменить санкции в отношении России "в обмен" на ядерное разоружение. Например, обозреватель CNN Джилл Догерти заявила, что "Москва не будет вникать в детали предложения Трампа, так как оно ненастоящее". При этом она отметила, что в словах избранного президента много "внутренних противоречий".
Напомним, ранее Дональд Трамп дал интервью изданиям The Times и Bild. В нем он рассказал, в частности, о возможном налаживании партнерских сделок с Россией, об условиях отмены санкций, о миграционной политике канцлера Германии Ангелы Меркель и о необходимости борьбы с "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России).
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