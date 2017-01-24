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Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ
"Было бы странно отрицать тот факт, что Россия оставит эти действия без внимания. Конечно, мы будем реагировать", – сказал сенатор. При этом в качестве ответной меры он назвал укрепление противоракетной обороны на Дальнем Востоке, отметив, что Москва обладает необходимыми средствами для перехвата китайских ракет.
В свою очередь, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев призвал не беспокоиться из-за действий Пекина. "В политическом отношении наше сотрудничество с КНР, в том числе в сфере безопасности, – как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества – находится на беспрецедентно высокой отметке и не дает оснований ни для каких озабоченностей", – сказал сенатор в своем комментарии "Интерфаксу".
При этом политолог, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских войск Константин Сивков заявил, что размещенные Китаем ракеты направлены не против России. "Эта ракета ориентирована преимущественно для стрельбы по США и Европе, потому что размещать у наших границ такие ракеты бессмысленно. Если бы она была нацелена на нас, ее бы разместили в центре Китая", – приводит слова эксперта Life.
Прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Москва дорожит отношениями с Пекином и считает его своим стратегическим союзником. "Безусловно, какие-либо действия в плане развития вооруженных сил в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – подчеркнул спикер главы государства.
Виктор Литовкин: Китай не разместил бы ракеты на границе с Россией без согласования с Москвой https://t.co/bM8nYMuOne pic.twitter.com/tGtyO5Tol5— Антимайдан (@antimaidan_rus) 24 января 2017 г.
Ранее влиятельное китайское издание Global Times сообщило, что Пекин разместил в граничащей с дальневосточным регионом России провинции Хейлунцзян межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41). При этом некоторые СМИ уже высказали предположение, что подобная мера может быть направлена на демонстрацию решимости Китая отстаивать свои интересы на фоне "провокационных заявлений" президента США Дональда Трампа.
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