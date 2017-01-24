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24 января 2017
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Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ

567
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Информация о том, что Китай перебросил к российским границам модернизированные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерный заряд, вызвала широкий общественный резонанс. Впрочем, в Кремле не увидели повода для беспокойства.

"Безусловно, какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он напомнил, что КНР выступает в качестве стратегического партнера России в регионе. Москва дорожит хорошими отношениями с Пекином, который не был замечен в антироссийских провокациях или попытках дестабилизировать ситуацию.

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