Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ

Информация о том, что Китай перебросил к российским границам модернизированные баллистические ракеты DF-41, способные нести ядерный заряд, вызвала широкий общественный резонанс. Впрочем, в Кремле не увидели повода для беспокойства.

"Безусловно, какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, военное строительство в Китае мы не воспринимаем как угрозу для нашей страны", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он напомнил, что КНР выступает в качестве стратегического партнера России в регионе. Москва дорожит хорошими отношениями с Пекином, который не был замечен в антироссийских провокациях или попытках дестабилизировать ситуацию.