Китай перебросил ракеты к границам России

В китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов, размещенных в северо-восточной части КНР, в непосредственной близости от российских границ, сообщает "Газета.ru". Эксперты предположили, что речь идет о межконтинентальных ракетах собственного производства DF-41. По их словам, утечка снимков может быть связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и должна служить предостережением для американских политиков.