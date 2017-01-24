Китай перебросил ракеты к границам России

В китайском сегменте интернета появились фотографии новейших ракетных комплексов, размещенных в северо-восточной части КНР, в непосредственной близости от российских границ, сообщает "Газета.ru". Эксперты предположили, что речь идет о межконтинентальных ракетах собственного производства DF-41. По их словам, утечка снимков может быть связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа и должна служить предостережением для американских политиков.
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