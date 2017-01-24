Китай "побряцал" ракетами у границ России (видео)

Очевидцы сняли на видео продвижение по дороге в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, ракетного комплекса. Сообщается, что это могут быть усовершенствованные системы DF-41, информация о переброске которых на северо-восточные рубежи страны появилась ранее.

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