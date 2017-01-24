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Китай "побряцал" ракетами у границ России (видео)
Большой резонанс вызвали сообщения о том, что Китай перебросил на границу с Россией межконтинентальные баллистические ракеты DF-41. По оценкам специалистов, целью было послать сигнал Вашингтону. А поскольку ракеты разместили в непосредственной близости от российских границ, наши соотечественники тоже проявили интерес к ситуации и отыскали видео, на котором, предположительно, модернизированный китайский комплекс движется по дороге.
Предположительно СПУ МБР DF-41 китайская ядерная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета с дальностью 11-12тыс км pic.twitter.com/sbdVU0qmH4— Alibaba (@MaxSafaniuk) 3 января 2017 г.
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