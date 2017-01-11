Песков резко ответил на новые санкции Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на Западе возобладает здравый смысл.

"Не хотелось бы гипотетически рассуждать. Пока речь идет о некой законодательной инициативе известных сенаторов. Безусловно, хочется надеяться, что здравый смысл возобладает, и все-таки удастся выйти из пике вот этой санкционной риторики", – заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что новые ограничительные меры Вашингтона приведут к крайне неблагоприятным последствиям для мировой экономики. "Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка", – пояснил он.

Напомним, что информационное агентство Reuters узнало о новых санкциях в отношении Москвы. Как сообщалось, они будут включать в себя визовые ограничения и заморозку активов ряда физических и юридических лиц.

В черный список попадут лица, которые, как полагают в Вашингтоне, ответственны за "значимые действия, подрывающие кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и институтов демократии". Также в перечне окажутся те, кто каким-либо образом сотрудничал или сотрудничает с российским Минобороны и разведслужбами.

И снова санкции. Ну, и кто тут взбесившийся принтер? — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 10 января 2017 г.

Ранее СМИ сообщили, что американские сенаторы Джон Маккейн, Бен Кардин и Роберт Менденес выступили с инициативой введения новых ограничительных мер в отношении Москвы. Как заявили члены конгресса США, это станет наказанием для России за якобы вмешательство в ход американской предвыборной кампании.

Никаких доказательств вины Москвы Вашингтон так и не представил. Не оказалось их и в опубликованном на днях американской разведкой докладе о "российских хакерских атаках". В Госдепе объяснили отсутствие доказательств в документе тем, что они "относятся к секретной информации".

